پیکر خلبان دلاور جنگنده سوخو ۲۴ در گلزار شهدای شیراز آرام گرفت

پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان دلاور جنگنده

سوخو ۲۴ پس از تشییع باشکوه در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان دلاور جنگنده سوخو ۲۴ که در بازگشت از عملیات غرورآفرین یازدهم اسفند به فیض شهادت نائل آمد، روز جمعه با حضور حماسی مردم و مسئولان در حرم مطهر شاهچراغ(ع) تشییع و در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴ بود که در حمله یازدهم اسفند سال گذشته به پایگاه العدید آمریکا در قطر، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد کرد و در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج‌فارس، به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار صبح چهارشنبه با استقبال فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد پایگاه هوائی شهید لشگری تهران شد و سپس به منظور برگزاری مراسم تشییع و تدفین، به پایگاه شهید دوران شیراز منتقل شد.

مراسم استقبال از پیکر این شهید دلاور صبح پنجشنبه در پایگاه هوائی شهید دوران شیراز برگزار شد.

به گزارش ایرنا، مردم قدرشناس، شهیدپرور و میهن دوست شیراز نیز شامگاه پنجشنبه با حضور در میدان امام حسین‌(ع) شیراز با شور و عشقی وصف‌ناشدنی با پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی وداع کردند.

یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه از پایگاه هوائی شهید دوران شیراز برخاستند.

این جنگنده‌ها با عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، پایگاه العدید قطر (متعلق به نیروهای آمریکایی) را بمباران کردند.

اگرچه در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد، اما عقاب‌های آسمان ایران در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج‌فارس مورد اصابت سامانه‌های پدافند دشمن قرار گرفتند.

از آن زمان تاکنون، تلاش‌ها برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها ادامه داشته است. با انجام آزمایش‌های تخصصی و بررسی‌های دقیق DNA، هویت شهید مجید کاظمی محرز شد.