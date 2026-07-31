رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت آمریکا در جزیره قشم نوشت: آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی را که در میدان نبرد می‌خورند با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند؛ تاوان خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت اخیر آمریکا در جزیره قشم در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌کند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامه جنایت در میناب و لامرد است.

وی افزود: آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی که در میدان نبرد می‌خورند را با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.