هدیه مجلس به زائران اربعین حسینی
نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه گفت: افزایش اعتبار گذرنامه به ۱۰ سال، هدیه مجلس به زائران اربعین و مردم است که از سال آینده اجرائی خواهد شد.
حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده قم و کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه بیان داشت: اعتبار گذرنامه برای افراد بالای ۱۵ سال به ۱۰ سال افزایش مییابد و برای افراد زیر ۱۵ سال، مدت اعتبار هفت سال تعیین شد، البته اشخاصی که گذرنامه آنها پنج ساله است، به قوت خود باقی است و بعد از پایان دوره پنج ساله که برای تمدید مراجعه میکنند، 10 ساله خواهد شد.
وی گفت: ما درصدد هستیم بر اساس ماده 100 آییننامه داخلی مجلس، با جمعآوری 50 امضا، لایحه را که برای تسهیل فرآیند صدور و تمدید گذرنامه است، در اولویت نخستِ صحن قرار دهیم طبق آییننامه، لوایح دوفوریتی، یکفوریتی و موارد ارجاعی از شورای نگهبان در اولویت هستند.
نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: هماهنگیهای لازم با اعضای کمیسیون انجام میشود که پس از ایام اربعین، متن نهائی آماده و امضاهای اعضای کمیسیون و سایر نمایندگان اخذ شود. هدف ما این است که با تصویب این لایحه، اعتبار گذرنامهها افزایش یابد تا دغدغه تمدید مکرر آن از دوش مردم برداشته شود.
حجتالاسلام روانبخش با بیان اینکه این طرح مزایای متعددی برای کشور و مردم دارد، گفت: افزایش اعتبار گذرنامهها علاوهبر کاهش هزینههای جاری و صرفهجویی در وقت و انرژی خانوادهها، بارِ مراجعات به ادارات پلیس را به شدت کاهش داده و موجب بهرهوری بیشترِ وقتِ پلیس و شهروندان میشود.
وی با اشاره به اینکه تمام تلاشها برای رساندن این لایحه به اربعین امسال بود که به دلیل تعطیلات خردادماه و وقفههای پیشآمده میسر نشد، خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان هدیهای از سوی مجلس به زائران و مردم، برای سال آینده اجرائی خواهد شد تا شهروندان دیگر نگران تمدید گذرنامه برای سفرهای زیارتی نباشند.