گروهی از سناتورها، پنتاگون را به کوتاهی در حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات ایران متهم و اذعان داشتند: پنتاگون حتی «تدابیر امنیتی اولیه» را هم برای مواجهه با پاسخ تلافی‌جویانه و قابل‌ پیش‌بینی ایران در نظر نگرفته است.

4عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا تأکید کردند که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، پنتاگون حتی «تدابیر امنیتی اولیه» را هم برای مواجهه با پاسخ تلافی‌جویانه و قابل‌ پیش‌بینی ایران در نظر نگرفته است.

الیزابت وارن، مارک کلی، کریستین ژیلیبراند و ریچارد بلومنتال به کشته‌شدن شش سرباز آمریکایی در کویت در روزهای نخستین جنگ اشاره کردند؛ نخستین تلفات آمریکا در این جنگ که نشان داد ایران می‌تواند با پهپادهای انتحاری، نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.

به گفته این نمایندگان، نقطه ضعف اصلی آمریکا نداشتن «برنامه‌ای برای مهار خطرات ناشی از حملات پیش‌بینی‌پذیر» نظیر حملات پهپادی بوده است.

گزارش ای‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد پایگاهی که در کویت هدف حمله قرار گرفت، عملاً بدون استحکامات دفاعی بوده و تنها با دیوارهای بتنی 1.8 متری محاط شده بود؛ موضوعی که سناتورها آن را نشانه‌ای از سوءمدیریت و بی‌توجهی گسترده به امنیت نیروها می‌دانند.

آن‌ها در این نامه نوشتند: «نگرانیم این رویداد بخشی از یک روند بزرگ‌تر باشد؛ روندی که نشان می‌دهد دولت در حفاظت از آمریکایی‌های حاضر در منطقه در برابر اقدامات تلافی‌جویانه ایران ناکام مانده است.»

الیزابت وارن در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز تأکید کرد هگست «باید پاسخگو باشد» و افزود: «مدیریت هگست چیزی جز خیانت‌های پیاپی نبوده است.»

شبکه ای‌بی‌سی نیوز برای دریافت توضیحات با وزارت دفاع آمریکا تماس گرفته است. برای دهه‌ها، نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در کانتینرهای تغییرکاربری‌یافته یا کانکس‌های پیش‌ساخته روی زمین مستقر بوده‌اند. سازه‌ای هم که شش سرباز آمریکایی در آن جان باختند، در واقع یک کانکس بزرگ بود.

دیوارهای بتنی اطراف این پایگاه در کویت صرفاً برای جلو‌گیری از گلوله، راکت، خمپاره و انفجارهای روی زمین طراحی شده‌اند و توان مقاومت در برابر ضربات مستقیم پهپادها از آسمان را ندارند.

با این حال وزیر دفاع آمریکا مدعی شده پس از حمله پهپادی اول مارس پنتاگون اقدامات ضدپهپادی خود را تقویت کرده است. هگست در همان زمان به خبرنگاران گفت: «ما تمامی سامانه ضدپهپادی موجود را بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها به خطوط مقدم فرستادیم. این به معنای مسدود کردن تمامی حملات نیست، اما حداکثر توان دفاعی ممکن را ایجاد کرده‌ایم.» اکنون سناتورها از وزیر دفاع توضیح می‌خواهند که آیا دیوارهای 1.8 متری از نظر پنتاگون برای امنیت نیروها کافی بوده یا اینکه مسئولان پایگاه پیش از شروع جنگ، خواستار تجهیزات دفاعی بیشتری شده بودند.

در سال‌های اخیر و با تبدیل‌شدن پهپادها به سلاح اصلی در جنگ اوکراین انتظار می‌رفت برنامه‌ریزان پنتاگون به دنبال تقویت پدافند پایگاهی بوده‌ باشند. با این حال، ارزیابی‌های داخلی پنتاگون در ژانویه نشان داد که نیروهای مسلح آمریکا با ضعف‌های اساسی در آموزش‌های ضدپهپادی رو‌به‌رو هستند. اسناد بررسی‌شده توسط ای‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد پس از حمله به پایگاه «برج 22» در اردن در ژانویه 2024 که به کشته‌شدن سه نظامی آمریکایی انجامید نیز تحقیقات داخلی از نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم مقاومت آن‌ها در برابر حملات هوائی خبر داده بود.

سناتورها همچنین پرسیده‌اند که آیا سامانه‌های هشدار زودهنگام این پایگاه دچار نقص بوده‌اند یا خیر؛ نقصی که مانع از پناه‌گرفتن بموقع نیروها شده است. آن‌ها با استناد به گزارش‌های خبری نوشتند: «اظهارات بازماندگان و مقامات مطلع نشان می‌دهد که خطرات جانی علیه نیروها کاملاً روشن و پیش‌بینی‌شده بوده اما مسئولان وزارت دفاع هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای برای خنثی‌کردن حملات تلافی‌جویانه ایران انجام نداده‌اند.»

به گزارش تسنیم، از زمان آغاز جنگ پنتاگون بیش از 300 میلیارد دلار برای توسعه پهپادهای انتحاری و سامانه‌های دفاعی در برابر ایران هزینه کرده است.