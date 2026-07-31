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کد خبر: ۳۳۵۲۰۵
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
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شهادت 4 مأمور پلیس در شادگان و ایرانشهر

در دو حادثه تیراندازی تروریستی در ایرانشهر و درگیری با قاچاقچیان مسلح در شادگان، چهار نفر از ماموران پلیس به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، ظهر پنجشنبه در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح به مأموران پلیس در شادگان استان خوزستان که هنگام اجرای حکم قضائی روی داد، دو تن از ماموران پلیس به نام‌های «مهدی مهدوی‌کیا» و «سینا سیاه‌نژاد» به فیض شهادت نائل آمدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان تاکید کرد: تلاش‌های ویژه پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین روز پنجشنبه در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان سرنشینان مسلح سه دستگاه خودرو سواری به سمت مدافعان امنیت در یکی از ایست بازرسی‌های پلیس تیراندازی کردند که در این حادثه تروریستی ستوان دوم «مهران سالارزاده» و استوار یکم «میثم کرمی» به شهادت رسیدند.

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