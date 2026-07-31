امام جمعه موقت تهران گفت: عملیات موفق نظامی، اراده مستحکم برای تداوم مقابله با تجاوزهای آمریکا، بر هم زدن آرایش نظامی و قدرت تهاجمی دشمن، حضور همراه با اقتدار در تنگه هرمز، وحدت ساحات و آتش سهمگین محور مقاومت و فرسایش نیروهای دشمن گواه روشنی است بر این حقیقت که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و همپیمانان آنان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، خاطرنشان کرد: نقشه راه اصلی دشمن تمرکز بر کاهش سرمایه‌ اجتماعی با تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش اعتماد مردم به مسئولان است. بر همین اساس، مقام معظم رهبری با اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس، پرهیز از اختلافات سیاسی را از اصولی‌ترین امور و وظایف همگانی دانسته‌اند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مرزنشینان جنوب کشور، گفت: مردان سلحشور جنوب در همه ادوار تاریخ پیشانی مقاومت ایرانیان در برابر دشمنان متجاوز بوده‌اند. غیرت مردان جنوب بخشی ماندگار از حافظه تاریخی ملت ایران است. وی بیان داشت: از قرن ۱۶ میلادی که ارتش پرتغال سودای تسلط بر گذرگاه هرمز را داشت، سلحشوران جنوب دوشادوش سربازان دلیر کشور این خطه را به کانون مقاومت ملت بزرگ ایران تبدیل کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد گفت: امروز نیز بار دیگر جنوب کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته و ایرانیان نیز شاهد ایثار و مقاومت مردمی هستند که در همیشه تاریخ پیشانی مقاومت ایران بوده‌اند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: عملیات موفق نظامی، اراده مستحکم برای تداوم مقابله با تجاوزهای آمریکا، بر هم زدن آرایش نظامی و قدرت تهاجمی دشمن، حضور همراه با اقتدار در تنگه هرمز، وحدت ساحات و آتش سهمگین محور مقاومت و فرسایش نیروهای دشمن گواه روشنی است بر این حقیقت که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و همپیمانان آنان است. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه آمریکا بازیگر اصلی منطقه نیست، خاطرنشان کرد: امروز به سطحی از بازدارندگی فعال دست یافته‌ایم که دشمن نمی‌تواند بدون دریافت پاسخ مناسب، اقدام به ماجراجویی کند. امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: اگر دشمن متوجه شود هزینه ادامه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، بازدارندگی به نقطه اصلی خود دست یافته است.