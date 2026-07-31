کد خبر: ۳۳۵۲۰۰
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
بازنشر پیام رهبر انقلاب درباره گشودن جبهههای دیگر علیه دشمن
صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی، بخشی از پیام ۲۱ اسفندماه ایشان درباره استمرار وضعیت جنگی را بازنشر کرد؛ پیامی که در آن بر انجام مطالعات برای گشودن جبهههای جدید و فعالسازی آنها در صورت تداوم جنگ و با رعایت مصالح تأکید شده است.
صفحه حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی بخشی از پیام ۲۱ اسفندماه ایشان دربارهی استمرار وضعیت جنگی را بازنشر کرد.
به گزارش فارس، رهبر انقلاب در این بخش از پیام تأکید کردند که در مورد گشودن جبهههای دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و بهشدت در آن آسیبپذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت.