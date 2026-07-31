قدردانی اسقف اعظم روسیه از پیام رهبر معظم انقلاب

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با حضور در اقامتگاه رسمی اسقف اعظم روسیه، پیام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام

سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به وی ارائه کرد که با قدردانی «پاتریارک کریل» همراه شد.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در این دیدار با قدردانی از اقدام اسقف اعظم روسیه در ارسال‌های پیام‌های جداگانه به مناسبت تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبریک انتخاب رهبر جدید، پیام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به این پیام‌ها را به پاتریارک کریل ارائه کرد.

اسقف اعظم روسیه نیز با بیان اینکه از «پیام ارزشمند» حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تشکر می‌کنم، گفت: در سایه مناسبات نزدیک دو کشور، فرصت خوبی برای تبادل نظر درباره روابط دوجانبه وجود دارد.

پاتریارک کریل با ابراز تألمات عمیق خود نسبت به کشتار و رنج مردم مناطق مختلف جهان از جمله مواجهه مردم ایران با دشمنان افزود: برای برقراری صلح و امنیت در منطقه و به ویژه برای سلامتی مردم ایران که در حال ایستادگی و مقاومت هستند، دعا می‌کنم.

وی با اشاره به گفت‌ وگوهای کلیسای ارتدوکس با مذاهب اسلامی ایران و فعالیت کمیسیون مشترک دو کشور بر تداوم این گفت‌‌وگوها تأکید کرد و گفت:‌ مسیحیان روسیه امروز با جامعه اسلامی ایران روابط خوبی دارند.

اسقف اعظم روسیه خاطرنشان کرد: کلیسای ارتدوکس و مسلمانان ایران در موضوعات مختلفی همچون مسائل اخلاقی و نقش دین در زندگی روزمره، روابط و مسائل خانوادگی مواضع نزدیک و مشترکی دارند.

وی در ادامه از اینکه اخلاق و بنیان خانواده در برخی کشورهای جهان در حال تضعیف است، ابراز تأسف کرد. اسقف اعظم روسیه همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی، دانشگاهی و علمی بین ایران و روسیه تأکید کرد.

استقبال گرم مقامات و شهروندان ایران از هیئت‌ کلیسای روسیه در تهران

به گزارش ایرنا، پاتریارک کریل در ادامه با اشاره به اعزام هیئتی از کلیسای ارتدوکس روسیه برای حضور در آئین‌های وداع و تشییع پیکر حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب گفت: اعضای این هیئت گزارشی از سفر خود ارائه کردند که گویای استقبالی گرم، نه تنها از سوی مقامات بلکه از سوی شهروندان عادی ایران از این هیئت انجام شده است. وی افزود: این موضوع نشانه نزدیکی ایران و روسیه و نیز نزدیکی پیروان اسلام و مسیحیت است.

قدردانی از ابراز همدردی روسیه و کلیسای ارتدوکس با ایران

سفیر ایران در مسکو نیز در سخنانی در این دیدار از ابراز همدردی دولت و ملت و همچنین کلیسای ارتدوکس روسیه با دولت و مردم ایران در پی تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و شهروندان عادی قدردانی کرد.

جلالی افزود: هیئت‌های بلندپایه‌ای به نمایندگی از رئیس‌جمهور روسیه و نیز مسلمانان و مسیحیان این کشور در آئین‌های وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شرکت کردند که درخور تقدیر است. وی با اشاره به اینکه دو تجاوز نظامی اخیر به ایران در میانه مذاکرات انجام شد، از اینکه در دنیای کنونی، معیارهای اخلاقی و انسانی به راحتی زیرپا گذاشته می‌شوند، ابراز تأسف کرد.

سفیر ایران در مسکو گفت: آنها تصور می‌کردند که با به شهادت رساندن رهبر و جمعی از فرماندهان نظامی ما، کشورمان را تصاحب خواهند کرد اما می‌توان گفت که ایران پس از این وقایع بار دیگر تجدید حیات داشت و این واقعیت در آئین‌های باشکوه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب متجلی شد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز بر اساس معیارهای اخلاقی، انسانی و اسلامی خود در مقابل تجاوز ایستاده است.

جلالی با بیان اینکه گسترش معنویت در جهان، محور همبستگی ما را تشکیل می‌دهد، گفت: معنویت اسلام و اصالت مسیحیت ارتدوکس، دو دژ مستحکم در برابر طوفان نسبی‌گرایی اخلاقی و حقیقت‌ستیزی در جهان است.

وی با تجلیل از مواضع اسقف اعظم روسیه در دفاع از حریم خانواده افزود: ایران و روسیه مواضع مشترکی در راستای دفاع از بنیاد خانواده، ارزش‌های متعالی جامعه و تحقق صلح و عدالت دارند.

سفیر ایران در روسیه در ادامه با بیان اینکه برگزاری ۱۲ دوره گفت‌وگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس در تعاملات نهادهای دینی دو کشور نتایج سازنده‌ای در پی داشته است، آمادگی تهران برای میزبان سیزدهمین دور این گفت‌وگوها را اعلام کرد. در این دیدار که حجت‌الاسلام مهدی بخت‌آور و همچنین عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و زهرا رشیدبیگی معاون رایزن و وابسته فرهنگی سفارت کشورمان نیز حضور داشتند، طرفین بر انجام هماهنگی‌ها برای برگزاری سیزدهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس در تهران تأکید کردند.

در این نشست، بخش ارتباطات بین‌الملل کلیسای ارتدوکس روسیه و رایزنی فرهنگی ایران در مسکو به نمایندگی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مأموریت یافتند که مقدمات نشست آتی در تهران را فراهم کنند.

در پایان این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ترجمه فارسی کتاب «آزادی و احساس مسئولیت» که پیش‌تر به قلم پاتریارک کریل اسقف اعظم روسیه به زبان روسی منتشر شده است را به وی

اهدا کرد. این کتاب به همت مرکز گفت وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ترجمه و منتشر شده است. حجت‌الاسلام ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مقدمه‌ای را بر نسخه فارسی این کتاب نوشته است.