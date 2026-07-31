لگوهای ایرانی چطور ترفندهای هوش مصنوعی آمریکا را به بازی گرفتند؟!

برخلاف تصوّرات اتاق‌های فکر استکبار که گمان می‌کردند با ابزارهای تبلیغاتی جدید و هوش مصنوعی می‌توانند جنگ روانی علیه ایران را مدیریت کنند، موج جدید انیمیشن‌های طنز هوش مصنوعی و «لگویی» ساخت جوانان خلاق ایرانی، ابزارهای رسانه‌ای غربی را به انفعال کشانده است؛ تا جایی که حتی مجریان و کارشناسان برجسته شبکه‌های غربی نیز زبان به اعتراف گشوده‌اند.

در ویدئویی که اخیراً از گفت‌وگوی «کریستین امان‌پور» (مجری سی‌ان‌ان) و کارشناس رسانه‌ای غربی منتشر شده، ابعاد تازه‌ای از تأثیرگذاری این طنزهای تصویری بررسی شده است.

کارشناس این برنامه با اشاره به ویدئوهای لگویی متعددی که در پاسخ به اقدامات ترامپ و شایعات غربی ساخته شده، اذعان می‌کند که این آثار طنز تا یک میلیارد بازدید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنیا داشته‌اند.

به گفته این کارشناس غربی، طنز مؤثرترین ابزار برای تضعیف یک رقيب و هدف قرار دادن بی‌ثباتی‌های سیاسی است؛ موضوعی که جوانان مستعد ایرانی به بهترین شکل از آن برای برهم زدن بازی تبلیغاتی دشمن بهره برده‌اند.

این کارشناس همچنین با اشاره به نقش ایران در تولید این محتواها گفت: «ایران کشوری بسیار پیچیده و توانمند است و این ویدئوها با هدایت نیروهای ایرانی تولید می‌شوند.»

وی افزود: موفقیت این آثار باعث شده است بسیاری از مخاطبان در نقاط مختلف جهان، خواسته یا ناخواسته، شیوه مواجهه ایران با فشار دو قدرت بزرگ جهانی را تحسین کنند.