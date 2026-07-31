فیلمی در جهت تطهیر پهلوی به نمایش خانگی راه یافت!

در شرایطی که مردم شریف و مقتدر ایران اسلامی در یک جنگ همه‌جانبه و سرنوشت‌ساز با محور استکبار، به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار دارند، پخش برخط فیلم توقیفی «صد سال به این سال‌ها» در یکی از سکوهای نمایش خانگی‌، علامت سؤال‌های بزرگی را درباره نحوه نظارت بر فضای مجازی و جریان‌سازی‌های مشکوک فرهنگی ایجاد کرده است.

این فیلم به دلیل تلاش برای تطهیر چهره خبیث و وابسته دیکتاتوری پهلوی سال‌ها توقیف بود و رنگ پرده سینما را ندیده بود، ناگهان از شبکه نمایش خانگی سر درآورد!

نکته اسف‌بار و تأمل‌برانگیز اینجاست که درست در روزهایی که فرقه منحوس و وطن‌فروش پهلوی و پهلوی‌چی‌ها علناً به عنوان پیاده‌نظام و شیپورچی جنایات ضدبشری صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها علیه ملت ایران عمل می‌کنند و دستشان به خون پاک فرزندان این مرز و بوم آغشته است، چگونه به چنین اثری درجهت تطهیر رژیم طاغوت اجازه انتشار داده می‌شود؟ فیلمی ۱۰۶ دقیقه‌ای که با روایت زندگی یک زن در طول ۳۰ سال، درصدد القای فضای مظلوم‌نمایی برای عصر سیاه طاغوت و زیر سؤال بردن انقلاب اسلامی است.