یک بازیگر تارک وطن:اپوزیسیون خارجنشین را پایبند به اخلاق ندیدهام
شقایق نوروزی، بازیگر ایرانی ساکن خارج از کشور، با انتقاد از جریانهای اپوزیسیون خارجنشین، اعلام کرد که در پنج سال اقامت خود در خارج از ایران، هیچیک از این گروهها را پایبند به اصول اخلاقی ندیده است.
براساس گزارش فارس، وی در اظهاراتی با اشاره به اختلافات میان جریانهای مخالف جمهوری اسلامی گفت که برخی از این گروهها برای حذف یکدیگر حتی به روشهای غیراخلاقی و برخوردهای فیزیکی نیز متوسل میشوند و از همین رو علاقهای به همراهی با آنها ندارد.
نوروزی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چگونه جریانی که با چنین اختلافاتی مواجه است، مدعی جایگزینی حکومتی است که به گفته او، حامیانش برای دفاع از عقاید و میهن خود حاضر به فداکاری هستند.
این بازیگر پیشتر نیز در سخنانی از جریان سلطنتطلب انتقاد کرده و گفته بود پروژه براندازی، بسیاری از مفاهیم و سرمایههای سیاسی و اجتماعی را بیاعتبار کرده و با برچسبزنی، در پی تخریب مؤلفههای هویت جمعی ایرانی است.