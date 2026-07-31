احتمال دائمی شدن رادیو اربعین
رئیس سازمان صداوسيما در حاشیه بازدید از استودیوی رادیو اربعین گفت: مردم ایران در طول سالها نشان دادهاند که برای زنده نگه داشتن نام و راه امام حسین(ع) از همه داشتههای خود میگذرند، و لذا استقبال گسترده مخاطبان از رادیو اربعین از عنایت حضرت سیدالشهدا(ع) است و ما در تلاش هستیم که این شبکه رادیویی با فرکانس اختصاصی بهصورت دائمی تقدیم علاقهمندان شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، پیمان جبلی بههنگام بازدید از استودیوی شبکه رادیویی اربعین گفت: فضای استودیوی رادیو اربعین، با خیمه سیدالشهدا(ع) بهگونهای طراحی شده که هرکس وارد این استودیو میشود با دیدن پرچمهای مزین به نام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و حضرت ابوالفضل العباس(ع) حال و هوای عزای حسینی را احساس میکند، امیدواریم که خداوند توفيق خدمت هرچه بیشتر در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و خدمت به زائران اربعین را به همه ما عنایت فرماید.
وی همچنین افزود: رادیو اربعین براساس همین محبت و دلدادگی مردم شکل گرفت و ماموریت شبکه رادیویی اربعین، خدمترسانی به زائران و گسترش فضای معنوی اربعین در سراسر کشور است.
جبلی با اشاره به شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور گفت: بسياری از شهدای عزیز ما با ذکر «یا حسین» به شهادت رسیدند و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در جان آنان موج میزد، یقین داریم که لطف و عنایت آن حضرت شامل حال ملت ایران و همه خادمان اربعین است.
رئیس سازمان صداوسيما با اشاره به فعالیتهای رسانه ملی طی یک سال گذشته گفت: صداوسيما در این مدت چند عملیات بزرگ رسانهای را پشت سر گذاشته است، از پوشش جنگها و مراسم تشییع و بزرگداشت «امام مجاهد شهید» گرفته تا همراهی با مردم در برنامهها و اجتماعات مختلف در سراسر کشور با وجود این حجم از ماموریتها، همکاران رادیو اربعین نیز همچون سالهای گذشته با تمام توان به خدمت رسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام ادامه دادهاند.
وی درباره پویش «۴۰ هزار عهد با رهبر شهید» گفت: عهد ما این است که شهدا در پیشگاه اولیای الهی شفيع ما باشند تا بتوانیم در رسانه در تراز انقلاب اسلامی و در شأن کشوری که مسیر حسینی را دنبال میکند، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
جبلی همچنين با اشاره به درخواست مخاطبان برای دائمی شدن رادیو اربعین هم گفت: این مطالبه هر سال از سوی مردم مطرح میشود و نشاندهنده جایگاه ویژه این شبکه رادیویی در میان مخاطبان است، شبکهای که با وجود مناسبتی بودن، همواره در شمار پرمخاطبترین شبکههای رادیویی کشور قرار دارد و مردم علاقه دارند در طول سال نیز زمزمه سیدالشهدا(ع) و ذکر نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را از این شبکه بشنوند.
رئیس سازمان صداوسيما همچنین افزود: در سالهای گذشته نیز وعده داده بودیم که موضوع دائمی شدن رادیو اربعین را بررسی کنیم، اگر با توجه به محدودیت ظرفیت فرکانسی رادیو، بتوانیم تغییراتی در شبکههای رادیویی ایجاد کنیم و امکان تثبیت و دائمی شدن رادیو اربعین را فراهم کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد و تحقق این موضوع تا حدی به محدودیتهای فنی و ظرفیت فرکانسهای رادیویی بستگی دارد و لازم است امکان آزادسازی یک موج رادیویی برای اختصاص دائمی به رادیو اربعین فراهم شود. اميدواريم با رفع این محدودیتها بتوانیم این خدمت را به مردم عزیز ارائه کنیم.