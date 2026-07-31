روزنامه آمریکایی هیل: وعده ترامپ پوچ و توخالی بود
سرویسی سیاسی-
یک روزنامه آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ در ماه مارس وعده داد که جنگ با ایران 4 الی 5 تا هفته طول میکشد، اما اکنون این درگیری در آستانه ورود به ششمین ماه است و پایانی برای آن تصور نمیشود.
ماجراجویی آمریکا و اسرائیل در ایران با هدف تغییر حکومت، «Regime change» و زمانبندی 33روزه شروع شد اما پس از ناکامیهای پیدرپی، هدف و زمانبندی از براندازی به نابودی توان موشکی تقلیل یافت و «deadline» از 33 روز به 2 ماه رسید؛ با این وجود ترامپ و نتانیاهو کاری از پیش نبرده و هنوز رؤیاپردازی میکنند.
در این اثنا، روزنامه آمریکایی «هیل» طی گزارشی با اشاره به ادامه درگیریهای ایران و آمریکا نوشت توان ایران برای پاسخگویی، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و مخالفت فزاینده افکار عمومی این کشور، چشمانداز پایان درگیری را مبهمتر کرده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش با بررسی آخرین تحولات جنگ ایران و آمریکا نوشت دونالد ترامپ در ماه مارس مدعی شده بود این جنگ تنها چهار تا پنج هفته ادامه خواهد داشت، اما اکنون این درگیری در آستانه ورود به ششمین ماه خود قرار گرفته و همچنان راهحل روشنی برای پایان آن دیده نمیشود.
هیل به نقل از «ری گربر»، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، تأکید میکند که ایران همچنان توانایی تحمیل هزینه به واشنگتن را حفظ کرده است. به گفته این مقام نظامی سابق، حملات هوائی آمریکا نتوانسته قابلیتهای نظامی ایران را بهطور مؤثر تضعیف کند.
بر اساس ارزیابی جدید مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، شمار موشکهای رهگیر «پاتریوت» و «تاد» نسبت به آغاز جنگ به شکل محسوسی کاهش یافته و تحلیلگران هشدار دادهاند واشنگتن ناچار خواهد شد برای مقابله با حملات موشکی، ریسک بیشتری
بپذیرد. هیل در ادامه با استناد به نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک مینویسد اکثریت آمریکاییها چشمانداز روشنی برای پایان جنگ نمیبینند. بر اساس این نظرسنجی،
۵۵ درصد شهروندان آمریکا معتقدند جنگ با ایران دستکم یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت. همچنین ۶۰ درصد رأیدهندگان با اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند و بیش از ۷۰ درصد نیز با اعزام نیروی زمینی آمریکا به خاک ایران مخالفت میکنند.
اکثر آمریکاییها معتقدند ترامپ
در جنگ با ایران پیروز نشد
طبق نظرسنجی دانشگاه «کوینیپیاک»، تنها ۳۲ درصد از نحوه مدیریت رئیسجمهور در دوره دوم ریاست جمهوری او حمایت کردند اما ۵۸ درصد عملکرد شغلی او را تأیید نکردند و ۱۰ درصد در این مورد اظهارنظر نکردند.
همزمان با انتشار این نظرسنجی، ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: «میدانم این جنگ (با ایران)، چندان محبوب نیست».
میزان تأیید عملکرد ترامپ در نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک، یک رکورد منفی جدید ثبت کرده است. ۷۶ درصد از جمهوریخواهان حاضر در نظرسنجی این دانشگاه، عملکرد شغلی ترامپ را تأیید کردند، در حالی که در نظرسنجی ماه گذشته همین دانشگاه، ۸۵ درصد از جمهوریخواهان عملکرد ترامپ را تایید کرده بودند.
بسیاری از شرکتکنندگان در نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک از جنگ آمریکا با ایران که باعث افزایش هزینههای انرژی، تشدید تنشهای سیاسی در سراسر جهان و کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی شده است، ابراز نارضایتی کردند.
۷۴ درصد آمریکاییها معتقدند
که جنگ علیه ایران فقط هزینه آفرید
نظرسنجی جدید دیگر نیز انجام شده است که نشان میدهد، ۷۳ درصد از آمریکاییها معتقدند که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ به مهمترین مشکلات کشور بیتوجه است.
به گزارش سیانان، ۶۵ درصد آمریکاییها گمان میکنند که سیاستهای ترامپ شرایط اقتصادی آمریکا را بدتر کرده و ۶۴ درصد از آنها میگویند که تصمیمات نظامی او در قبال ایران، به آمریکا آسیب رسانده است.
علاوه بر این، ۷۴ درصد از مردم آمریکا معتقدند که ترامپ برنامه مشخصی برای مدیریت وضعیت پیرامون ایران ندارد.
درصد مشابهی از آمریکاییها نیز معتقدند که تجاوز نظامی علیه ایران، ارزش تلفات جانی و بار مالی تحمیل شده به آمریکاییها را نداشته است. ۷۴ درصد از آمریکاییها میگویند که افزایش قیمت بنزین حداقل تا حدی برایشان مشکلساز شده است که در مقایسه با ۶۳ درصد در ماه مارس (یک ماه پس از شروع جنگ) افزایش یافته است.
همپیمان سابق ترامپ:
دونالد را استیضاح کنید، جنگ کمر اقتصاد را شکست
در همین شرایط، الکس جونز، بنیانگذار رسانه «اینفووارز» و از حامیان پیشین دونالد ترامپ در جریان یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار استیضاح فوری رئیسجمهور آمریکا به دلیل ادامه جنگ با ایران شد.
جونز با توصیف وضعیت کنونی آمریکا در رابطه با جنگ علیه ایران به عنوان «کاملاً خارج از کنترل» گفت که کنگره باید با استفاده از اختیارات قانونی خود مانع ادامه جنگ شود، زیرا به گفته او این درگیری بدون مجوز رسمی کنگره در حال گسترش است.
وی مدعی شد که دولت آمریکا در حال آمادهسازی مقدمات اجرای خدمت سربازی اجباری است و افزود: «اگر این جنگ نیست، پس هیچ چیز جنگ نیست».
جونز همچنین از اصلاحیه بیستوپنجم قانون اساسی آمریکا و یا استیضاح ترامپ به عنوان راهکارهایی برای مهار وضعیت نام برد و تأکید کرد این موضوع باید در اولویت دستور کار سیاسی آمریکا قرار گیرد.
این چهره رسانهای همچنین حمایت ترامپ از لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۷ را نیز «قابل استیضاح» توصیف کرد. مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً لایحه بودجه دفاعی ۱.۱۵ تریلیون دلاری را تصویب کرده است؛ بودجهای که بخشی از آن برای تأمین هزینههای درگیری با ایران اختصاص مییابد، در حالی که کنگره هنوز مجوز رسمی برای این جنگ صادر نکرده است.
برخی قانونگذاران آمریکایی نیز پیشتر اعلام کرده بودند ادامه عملیات نظامی علیه ایران با قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات جنگی» مغایرت دارد؛ قانونی که برای محدود کردن اختیار رئیسجمهور در آغاز یا گسترش جنگ بدون موافقت کنگره وضع شده است.
جونز در ادامه هشدار داد گسترش جنگ با ایران اقتصاد آمریکا را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و جان شمار زیادی از نظامیان آمریکایی را خواهد گرفت. وی همچنین مدعی شد دولت در حال آمادهسازی برای یک عملیات زمینی گسترده است و از مردم آمریکا خواست فارغ از اختلافات حزبی با گسترش جنگ مخالفت کنند.
وزیر جنگ اوباما: در جنگی گرفتار شدهایم
که پیروزی در آن غیرممکن است
«لئون پانتا»، وزیر جنگ پیشین آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه «سی.ان.ان»، جنگ کشورش علیه ایران را به جنگی که پیروزی در آن غیرممکن است، توصیف کرد.
پانتا که زمانی رئیس سازمان سیا نیز بود، در پاسخ به سؤالی در این زمینه گفت: من فکر میکنم ما در یک جنگی که پیروزی در آن غیرممکن است (Unwinnable)
گیر افتادهایم؛ جنگی که مثل بقیه جنگهایی که داشتیم بدون هیچ نتیجه رضایتمندانهای به درازا کشید و ادامه یافت. وی افزود، صادقانه بگویم این میراثی است که آمریکا در قرن بیست و یکم ساخته است، چه در افغانستان باشد، چه در عراق و یا ایران. ما خودمان را در جنگهایی غیرقابل پیروزی میبینیم که در نهایت آمریکا را مصرف میکند، به اقتصاد ما ضربه میزند و از همه مهمتر اینکه ما را در چشم سایر جهان ضعیف خواهد کرد.
بلومبرگ: ایران در دور دوم جنگ
ایستادگی بیشتری از خود نشان داد
وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ» در بخشی از گزارش تحلیلی که روز جمعه (9 مرداد) منتشر شد ضمن اشاره به احتمال ادامهدار شدن درگیریهای میان ایران و آمریکا به بررسی عواملی پرداخته که موجب میشود ایران از تابآوری بالاتری نسبت به طرف مقابل برخوردار باشد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشت: جهش قیمت نفت به بالای
۱۰۰ دلار یکی از دلایل توقف حملات هوائی آمریکا در اطراف تنگه هرمز و درخواست دونالد ترامپ برای دیپلماسی بود.
آمریکا دست به دامان اوکراین
برای جبران غافلگیری پهپادی مقابل ایران
در میانه این تحولات، وبگاه شبکه خبری «ان.بی.سی» نیز گزارش داد: ارتش آمریکا که سالهاست خودش را «قدرتمندترین ارتش دنیا» معرفی میکند به دنبال کمک گرفتن از ارتش اوکراین در زمینه پهپاد است.
جنگ و ضرر اقتصادی در خاورمیانه؛
اعراب دست به دامان چین شدند
در حالی که تشدید دوباره درگیریها در منطقه موجب ضرر و زیان کشورهای حاشیه خلیجفارس شده است و آمریکای نهتنها برای کاهش تنش اقدام نمیکند بلکه بر آن میافزاید؛ خبرگزاری آمریکایی «رویترز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشورهای منطقه در حال بررسی حضور جدیتر پکن برای کاهش تنشها در غرب آسیا هستند. سه منبع منطقهای میگویند که با توجه به تشدید تنشها در تنگه هرمز و بابالمندب، کشورهای حاشیه خلیجفارس با آگاهی از اینکه این جنگ محدودیتهای قدرت آمریکا را آشکار کرده است، از پکن درخواست کمک کردهاند.
وزارت امور خارجه چین در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «چین ارتباط نزدیکی با همه طرفها داشته و پیوسته برای توقف جنگ و ترویج صلح تلاش کرده است».
هنری توگندهات، متخصص چین در مؤسسه واشنگتن، به رویترز گفت که اولویت اصلی پکن، حفظ روابط در سراسر منطقه است تا اینکه با جانبداری آشکار از هر یک از طرفین، ریسک عواقب دیپلماتیک آن را بپذیرد.
یک منبع آگاه از مذاکرات چین با کشورهای منطقه نیز تأکید کرد: «دولتهای خلیجفارس میتوانند فناوری، سرمایهگذاری و پهپادهای چینی را بخرند، اما چیزی که نمیتوانند بخرند، یک اهرم فشار از چین است که مستقل از (روابطش با) واشنگتن عمل کند».
رسانه آمریکایی: سناریوی اسرائیل
برای فروپاشی ایران شکست خورد
در چنینی شرایطی، گزارش رسانه آمریکایی «اماس نَو» نشان میدهد که سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، برخلاف انتظار تلآویو، بدون دستیابی به راهبردی روشن درباره ایران پایان یافت.
به نوشته این رسانه، نتانیاهو در شرایطی راهی واشنگتن شد که جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردهاند، با مخالفت روزافزون افکار عمومی آمریکا و پیچیدهتر شدن شرایط میدانی روبهرو شده است.
اماس نَو تأکید میکند هر دو رهبر اکنون با پیامدهای جنگی مواجهاند که به گفته این گزارش، «از کنترل آنها خارج شده است». این رسانه همچنین تأکید میکند که با وجود حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف اصلی تلآویو برای تغییر حاکمیت در ایران محقق نشده است. به نوشته اماس نَو، اطلاعات اسرائیل پیش از حمله مدعی بود که عملیات نظامی میتواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود، اما پنج ماه بعد، ساختار قدرت در ایران همچنان پابرجاست و همین موضوع پرسشهایی را درباره دقت ارزیابیهای اطلاعاتی اسرائیل ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، یک مقام اسرائیلی نیز اذعان کرده است که «شرایط لازم برای سقوط حکومت ایران شکل نگرفت» و این سناریو محقق نشد. با وجود این، تلآویو همچنان معتقد است باید همزمان فشارهای شدید بر ایران و مسیر مذاکره ادامه پیدا کند!