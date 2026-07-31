ورود پیکر مطهر 5 پاسدار شهید حمله آمریکا و سعودی به عراق از مرز مهران

پیکر مطهر پاسداران شهید که در حمله‌های هوائی آمریکا و سعودی در استان دیاله عراق به شهادت رسیده بودند، از مرز مهران وارد کشور

شد.

پیکر پاک پنج پاسدار شهید که در حمله‌های هوائی آمریکا و سعودی در استان دیاله عراق به شهادت رسیده بودند، از گذرگاه مرزی مهران وارد کشور شد. در این مراسم، شعار «مرگ بر آمریکا» زائران اربعین طنین انداز شد.

شهید پاسدار «مرتضی اکبری» اهل روستای دهنو از توابع شهرستان خمین، یکی از این شهیدان والامقام است.

همچنین شهیدان پاسدار «علی‌اصغر آستانه»، «ابوالفضل متقی»، «امیرعباس درهم‌فروش» و «محمد رستمی» اهل شهرستان کاشان در این حملات به درجه رفیع شهادت نائل شدند.