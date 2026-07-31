دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور دستور تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت، از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرائی خواست ظرف یک ماه نسخه اولیه این برنامه را با اولویت حفظ سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت مردم، پیشرفت‌های علمی و فناورانه، بازسازی مراکز آسیب‌دیده، رفع ناترازی‌ها، ایجاد اشتغال و انضباط مالی در بودجه تهیه کنند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (8 مردادماه) در جلسه هم‌اندیشی برنامه راهبردی دو ساله دولت با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت از نخستین روز فعالیت خود با شرایط جنگی روبه‌رو بود و به همین دلیل برنامه اداره کشور در شرایط جنگی از آذر ۱۴۰۳ تهیه شد. اولویت این برنامه توجه به معیشت مردم و رفع ناترازی‌ها بود و در جریان جنگ ۱۲روزه نیز مبنای مدیریت کشور قرار گرفت و نتایج مطلوبی به همراه داشت.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲روزه، مجموعه حکمرانی به این جمع‌بندی رسید که احتمال وقوع جنگی جدی‌تر وجود دارد؛ از این رو، همزمان با موافقت برای انجام مذاکرات، دولت برنامه جامع‌تری برای مدیریت شرایط جنگی تدوین کرد. به گفته عارف، هدف دشمن در جنگ رمضان سرنگونی نظام بود و پس از ناکامی در این هدف، تلاش کرد با آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی و حوزه علم و فناوری، کشور را تضعیف کند که در این مسیر نیز موفق نشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن همچنان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و فروپاشی نظام و دولت است، گفت: تحولات اخیر منطقه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. وی با اشاره به حمله به تأسیسات انرژی عربستان افزود: با وجود محکومیت این اقدام از سوی همه مسئولان مقاومت در عراق، دشمن تلاش کرد عربستان را وارد میدان کند، در حالی که خود مقامات سعودی نیز می‌دانستند این حمله از سوی گروه‌های مقاومت انجام نشده است. به گفته وی، حتی در صورت دستیابی به تفاهم نیز رژیم صهیونیستی با همراه کردن آمریکا در پی ایجاد زمینه برای آغاز جنگی دیگر خواهد بود.

عارف با تأکید بر اینکه شرایط کشور پس از دو جنگ تحمیلی اخیر با گذشته متفاوت شده است، اظهار کرد: دشمن دیگر توان اعمال تحریم‌های مؤثر را ندارد و پروژه ایران‌هراسی نیز با شکست مواجه شده است. وی همچنین با اشاره به ورود دولت چهاردهم به سومین سال فعالیت خود، گفت: ثبات مدیریتی در دو سال آینده قطعی است و دولت برنامه‌ای برای تغییر مدیران ندارد مگر موارد خاصی که دولت احساس ضرورت کند. همچنین هماهنگی کم‌سابقه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس وجود دارد که نمونه آن حل اختلاف درباره اتصال اینترنت در جلسه‌ای مشترک با مسئولان قوه قضائیه بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تداوم اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: برنامه هفتم، برنامه‌ای مناسب اما آرمان‌گرایانه است و در تدوین آن به منابع مالی توجه کافی نشده است؛ از این رو باید اولویت‌های اجرائی آن مشخص و متناسب با امکانات کشور، برنامه راهبردی دو سال آینده تدوین شود. وی با اشاره به آغاز نیمه دوم فعالیت‌های دولت چهاردهم دستور داد دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرائی ظرف یک ماه نسخه اولیه برنامه راهبردی دوساله دولت را با اولویت حفظ سرمایه اجتماعی، بهره‌گیری از فرصت‌های جدید در سیاست خارجی، تأمین معیشت مردم، پیشرفت‌های علمی و فناورانه، بازسازی و بهسازی مراکز آسیب‌دیده، رفع ناترازی‌ها، ایجاد اشتغال و انضباط مالی در بودجه تهیه کنند تا پس از بررسی در صحن دولت، نهائی شود.

عارف در تشریح اولویت‌های این برنامه گفت: معیشت مردم همچنان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت است، زیرا مردم با مشکلات ناشی از گرانی روبه‌رو هستند که بخشی از آن به اصلاحات ساختاری، افزایش قیمت‌های جهانی و تحولات منطقه‌ای بازمی‌گردد. وی با اشاره به وجود گران‌فروشی در بازار افزود: اجرای طرح کالابرگ نتایج نسبتاً مطلوبی داشته، اما با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، هنوز امکان افزایش اعتبار کالابرگ فراهم نشده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین پیشرفت در حوزه علم و فناوری را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و تأکید کرد: باید منابع مناسبی به این حوزه اختصاص یابد، زیرا ارتقای اقتدار ملی بدون پیشرفت علمی و فناوری امکان‌پذیر نیست. وی با اشاره به تلاش دشمن برای تحمیل وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی باید با افزایش اقتدار ملی، برای همه سناریوهای پیش‌رو آمادگی و برنامه داشته باشد.

دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید

اما شکست خورد

همچنین عارف روز پنجشنبه (8 مردادماه) در دیدار با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیشکسوتان این حوزه، ضمن تبریک ثبت جهانی الموت، اظهار کرد: دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر اصرار داشت آثار میراث فرهنگی ایران را محو کند و با حمله به این آثار، نگاه تنفرآمیز خود نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی را آشکار ساخت. این جنگ‌ها صرفاً یک اختلاف سیاسی نبود، بلکه تلاشی برای ضربه زدن به هویت، فرهنگ و تمدن ایران بود؛ اما همین موضوع موجب شد مردم با درک هدف واقعی دشمن، بیش از ۱۵۰ شب در حمایت از فرهنگ، هویت و ارزش‌های خود ایستادگی کنند. به گزارش ایرنا، عارف با اشاره به آغاز روند بازسازی آثار آسیب‌دیده گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با جدیت بازسازی و احیای این آثار را آغاز کرده و در این مسیر به مشارکت مردم و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران نیاز دارد. وی ابراز امیدواری کرد با تلاش کارشناسان و متخصصان این حوزه، آثار آسیب‌دیده در نخستین فرصت

بازسازی شوند.