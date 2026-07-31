شورش در ارتش رژیم صهیونیستی یک گردان از کار افتاد

دیروز تصاویری در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد، دست‌کم 100 نظامیِ ارتش خسته از جنایت رژیم صهیونیستی، تمرد کرده و از گردان خارج شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که منتشر شده است، شورش در محل بازداشتگاه «سدی تیمان» و «گردان تسابار» انجام شده و این گردان به طور کامل از آمادگی عملیاتی خارج شده است. رسانه‌های عبری می‌گویند شورش از سوی حدود ۱۰۰ نظامی «تیپ گفعاتی» و پس از بروز اختلاف با فرمانده گردان رخ داده است. روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز گزارش داده است که این نظامیان هنگام خروج از سدی تیمان، سلاح‌های خود را در پایگاه رها کرده و رفتند.

منبعی نظامی به روزنامه «معاریو» گفته است که، خروج دسته‌ جمعی نظامیان اقدامی بی‌سابقه بوده و گردان آن‌ها را از آمادگی عملیاتی خارج کرده است. به گفته این منبع، شورش و نافرمانی پس از آن روی داد که گروهی از نظامیان باسابقه تلاش کردند قواعد و مناسبات موردنظر خود را بر گردان تسابار تحمیل کنند. گردان تسابار در حال آماده‌ شدن برای ورود به نوار غزه بود، اما اکنون از نظر عملیاتی فاقد صلاحیت و آمادگی لازم اعلام شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد شماری از نظامیان یک گردان رزمی، بدون اجازه فرماندهان خود پایگاه سدی تیمان را ترک کرده‌اند. ارتش اعلام کرد این حادثه در دست بررسی است و آنچه روی داده، با ارزش‌های ارتش همخوانی ندارد.