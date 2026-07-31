پلیس انگلیس ده‌ها نفر را در تظاهرات لندن که در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» و انتقاد از جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل برگزار می‌شد، دستگیر کرد.

منابع خبری می‌گویند پلیس انگلیس 77 نفر دیگر را حین تجمع در بیرون دادگاهی در لندن برای اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از سازمان «اقدام فلسطین» دستگیر کرده است. این تجمع در بیرون دادگاه «وست‌مینستر» و توسط گروه فعال «از هیئت منصفه خود دفاع کنید» سازماندهی شده بود. این تجمع در اعتراض به آغاز جلسات رسیدگی به اتهامات هزاران نفری که به‌دلیل حمایت از فلسطین متهم شده‌اند، برگزار شد. این اولین تظاهرات جدی ضدصهیونیستی در زمان نخست‌وزیری «اندی برنهام» در انگلیس است. لندن در طول جنایات اسرائیل در غزه، شاهد باشکوه‌ترین تظاهرات‌های ضدصهیونیستی بود و همین امر باعث ممنوعیت برگزاری چنین تجمعاتی در این کشور پرمدعا شد. منتقدان، دولت انگلیس را به تضعیف آزادی‌های مدنی در تلاش برای محافظت از رژیم اسرائیل متهم می‌کنند.