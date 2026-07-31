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کد خبر: ۳۳۵۱۸۹
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
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کشف فسادهای مالی این‌بار در شهرداری دیوانیه

دولت عراق در اداه مبارزات خود با فساد مالی گسترده در این کشور، ۳۰ حکم بازداشت و تفتیش برای مقامات سابق و فعلی و پیمانکاران در شهرداری دیوانیه صادر کرد.
بغداد اعلام کرد یک شبکه فساد را در اداره شهرداری دیوانیه در جنوب عراق متلاشی کرده است. این نهاد دولتی در بیانیه‌ای اعلام کرد ۳۰ حکم بازداشت و تفتیش قضایی برای مقامات سابق و فعلی، پیمانکاران و مدیران ادارات دریافت کرده است. آن‌طور که شفقنا به نقل از آناتولی نوشته است، بنا به گزارش این کمیسیون مظنونان با اتهاماتی از جمله سود بردن از وعده‌ها و قراردادها، اختلاس، رشوه، تورم قیمت و آسیب به بودجه عمومی روبه‌رو هستند. حکام بازداشت و تفتیش با هماهنگی واحد اطلاعات فالکونز وزارت کشور علیه ۱۵ کارمند و سه پیمانکار متهم به تأمین کالاهای گران‌قیمت برای شهرداری دیوانیه اجرا شده است. این عملیات منجر به توقیف اسناد پرداخت به ارزش بیش از ۹میلیارد دینار عراقی (۶.۹میلیون دلار)، خودروهای لوکس و مبالغی پول شد.

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