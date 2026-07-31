مراکش به تحریک اسرائیل و با سلاح «مهاجران» به جنگ اسپانیا رفت

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مدتی پس از اینکه اسپانیا به حمایت از ایران مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاد و از آن‌سو، با قهرمانی در مسابقات فوتبال جام‌جهانی، مانع از قهرمانی متحد رژیم صهیونیستی شد، این کشور با یک بحران ناگهانی مواجه شده است: هجوم گسترده مهاجران از مراکشی که از قضا مدتی است روابط خوبی با رژیم صهیونیستی به‌هم زده است!

طی دو روز گذشته هجوم هزاران مهاجر از مراکش به اسپانیا بسیاری را که انتظار چنین بحرانی را نداشتند، شوکه کرده است. برخی بر این باورند که ماجرا به حمایت اسپانیا از فلسطین و عدم اجازه به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ با ایران مربوط می‌شود. براساس این تحلیل مراکش به عنوان نیروی نیابتی رژیم صهیونیستی انتقام این مسئله را با گسیل مهاجران به خاک اسپانیا از دولت مادرید می‌گیرد. اما در این میان تحلیل دیگری نیز وجود دارد که به اختلافات قدیمی مراکش و اسپانیا مربوط می‌شود. اسپانیا تنها کشور اروپایی است که در شما آفریقا سرزمین دارد. «بندر سبته» که بر روی نوار باریکی از خشکی در ساحل شمال آفریقا واقع شده، از سال ۱۵۸۰ تحت حاکمیت اسپانیا بوده است. جمعیت این شهر متشکل از مسیحیان و مسلمانان، شهروندان اسپانیایی و مراکشی و کارگرانی که هر روز میان دو سوی مرز رفت‌وآمد می‌کنند، در فضایی نسبتاً مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند. این شهر در پشت حصاری مرزی‌ قرار دارد که بسیاری از مهاجران از سراسر آفریقا برای رسیدن به زندگی بهتر در اروپا تلاش می‌کنند از آن عبور کنند. مراکش این بندر را بخشی از کشور خود و در اشغال اسپانیا می‌داند و خواهان خروج ارتش اسپانیا از این شهر و واگذاری مالکیت آن به مراکش است.

جدای از این مسئله از حدود سه هفته قبل، اختلافات مراکش و اسپانیا

بر سر پرونده قدیمی جبهه پولیساریو نیز بنا به دلایل مضحکی دوباره زنده شده است. به گزارش وب‌سایت رادیو بین‌المللی فرانسه، مادرید به «ابراهیم غالی»، رهبر استقلال‌طلبان صحرای غربی اجازه داد تا برای معالجه به اسپانیا برود. اما مراکش که خود ادعای مالکیت بر صحرای غربی را دارد، به‌شدت از این رفتار اسپانیا عصبانی شد. رباط با احضار سفیر اسپانیا نارضایتی خود را رسماً اعلام کرد. با این وجود اقدام مراکش تنها به احضار سفیر محدود نشده و دولت رباط با باز کردن مسیر ورود مهاجران غیرقانونی به بندر سبته از دولت اسپانیا انتقام گرفته است.

مرگ 18 مهاجر

گزارش رسانه‌های غربی حاکی است طی دو روز گذشته هزاران مهاجر در عرض چند ساعت با شنا و عبور از آب از مراکش، وارد این بندر در شمال آفریقا شده‌اند. برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز به نقل از وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که ۴۹هزار مهاجر طی روز پنجشنبه از مرز مراکش وارد سبته شده‌اند.

وزارت کشور اسپانیا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد ارتش را برای تقویت امنیت پس از عبور هزاران پناهجو از مراکش به سمت «بندر سبته» به این منطقه اعزام خواهد کرد. «فرناندو گرانده مارلاسکا» وزیر کشور اسپانیا نیز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسپانیایی «لا سِستا» اذعان کرد که مقام‌ها با «وضعیتی فوق‌العاده و استثنایی» مواجه هستند. منابع خبری گزارش دادند که دولت اسپانیا گذرگاه مرزی «بنی‌انصار» میان شهر ملیله مغرب و شهر سبته را پس از تلاش گسترده مهاجران غیرقانونی برای ورود به خاک خود به‌طور موقت تعطیل کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد دست‌کم ۱۸ مهاجر در جریان تلاش هزاران نفر از مهاجران برای ورود از مراکش به سَبته، جان خود را از دست دادند. «راشد صبیحی»، رئیس یک تشکل کارگری محلی که نماینده نیروهای گارد مدنی اسپانیاست، این وضعیت را «یک بحران جدی انسانی» توصیف کرد و گفت: هزاران مهاجر، از جمله کودکان بدون همراه، شب را در پارک‌ها و پیاده‌روها سپری کرده‌ و برخی دیگر سرگردان در خیابان‌ها پرسه می‌زنند. وی افزود: از میان ۱۸ مهاجری که جان باختند، تعدادی از آنها غرق شدند، اما برخی هم در ازدحام جمعیت برای عبور از حصار موج‌شکن در ساحل تاراجال، شهری در نزدیکی یک ایست بازرسی مرزی با مراکش، کشته شدند.

حمله به تمامیت ارضی اسپانیا

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، اعلام کرد که ورود انبوه مهاجران به سبته که تحت حاکمیت اسپانیا قرار دارد، «حمله» به تمامیت ارضی اسپانیا محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از ریانووستی، سانچز که به این منطقه بحران‌زده سفر کرده بود، در یک کنفرانس خبری گفت: «آنچه پنجشنبه رخ داد باید به عنوان حمله و نقض تمامیت ارضی اسپانیا تلقی شود. سبته شهری اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاد شایسته قوی‌ترین محکومیت از سوی ماست.

سانچز افزود که ۴۰۰ نیرو را به سبته اعزام و دستور نصب موانع جدید در مرز را صادر خواهد کرد. او تأکید کرد: دولت اسپانیا از تمامی امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد برای تضمین ایمنی شهروندان سبته و البته همزیستی در شهر خودمختار سئوتا استفاده خواهد کرد. او افزود: این اقدام در کنار آنچه در چند سال اخیر به کار گرفته‌ایم، یعنی تعهدی قاطع، کامل و غیرقابل‌انکار از سوی دولت اسپانیا به حال و آینده شهر خودمختار سبته است. هیچ دولت قبلی به اندازه دولت فعلی در شهر خودمختار سئوتا سرمایه‌گذاری دولتی انجام نداده است.

واکنش فرانسه و ایتالیا

در پی این بحران، فرانسه از تشدید کنترل‌های مرزی با اسپانیا خبر داد و وزیر کشور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «نیروی مداخله سریع مرزی» را به حالت آماده‌باش درآورده است. «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا هم در پیامی در واکنش به ورود گسترده مهاجران غیرقانونی به شهر سبته اسپانیا گفت که این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت مرزهای اروپا است. «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه ایتالیا هم پیش‌تر در پیامی با تأکید بر اینکه مهاجرت نامنظم و کنترل‌نشده تهدیدی برای امنیت ملی است از تعلیق اسپانیا از منطقه شنگن حمایت کرده بود.

وزیر خارجه اسپانیا در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: این سخنان برای وزیر خارجه یک کشور شریک و دوست که از او انتظار همبستگی اروپایی داریم، نامناسب است.

اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در پیامی در ایکس نوشت: تصاویری که از سئوتا منتشر می‌شود غیرقابل‌قبول است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم هرکسی بدون رعایت قوانین ما وارد اتحادیه ما شود. او تأکید کرد: عبورهای خطرناک باید فوراً متوقف و شبکه‌های قاچاق انسان باید از هم پاشیده شوند. بازگرداندن مهاجران نیز باید به سرعت مطابق با قوانین ما انجام شود.