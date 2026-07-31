سرویس خارجی-

شبکه تلویزیونی آمریکایی اعلام کرد: ایستادگی ایران، ترامپ، مشاوران و مقامات دولت وی را دچار درماندگی و استیصال کرده است، طوری که کار ترامپ به فحاشی به مقامات زیردست کشیده شده است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور متوهم و خودشیفته آمریکا، 9 اسفند جنگ خود علیه ایران را با شعار «تسلیم بی‌قید و شرط»

آغاز کرد. وی مدعی بود که طی چند روز یا نهایت چند هفته جنگ با شکست ایران و تسلیم بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. وی گمان می‌کرد که با شهادت رهبر ایران، بمباران گسترده مراکز نظامی و غیرنظامی و حتی بیمارستان‌ها، مدارس، شرکت‌های دارویی و زیرساخت‌های حیاتی کشور، ایران به زانو درخواهد آمد. اما این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز، همه معادلات ترامپ را به‌هم ریخت؛ افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در جهان و حتی در خود آمریکا و تلاطم شدید اقتصاد جهانی اولویت ترامپ را از تسلیم و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به «باز کردن تنگه هرمز» تغییر یابد. با این وجود طی 5 ماه گذشته این هدف ترامپ نیز محقق نشده است و تنگه با اراده نیروهای مسلح کشورمان همچنان بسته باقی مانده است. طی روزهای گذشته جنگجویان صندل‌پوش دریای سرخ نیز با گشودن جبهه‌ای دیگر در تنگه باب‌المندب، حلقه محاصره ترامپ و متحدانش را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده‌اند. ترامپ طی 5 ماه گذشته در جعبه ابزارهای خود هر آنچه را که داشته در مقابل ایران به کار گرفته است؛ ترور رهبران و مقامات سیاسی و نظامی، بمباران زیرساخت‌ها، محاصره دریایی ولی هیچ‌کدام از این ابزارها به کمک او نیامده و نه‌تنها تنگه هرمز به روی اقتصاد جهانی باز نشده بلکه تنگه باب‌المندب نیز بسته شده است.

فحاشی ترامپ بر سر مقامات

گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است ایستادگی ایران، ترامپ و مشاورانش را به‌شدت دچار درماندگی و استیصال کرده است. رسانه خبری ان‌بی‌سی فاش کرده که اختلاف‌نظر در بین مقامات ارشد آمریکا در مورد جنگ ایران، حسابی دونالد ترامپ را خشمگین و درمانده کرده است. به گفته این رسانه، مشاوران ترامپ و اعضای دولت او و متحدانش نمی‌توانند بر سر یک استراتژی مشخص برای جنگ ایران به توافق برسند. به گفته ان‌بی‌سی، این درماندگی ترامپ تا آن اندازه زیاد شده که کار را به فحاشی کشانده است. به گزارش فارس به نقل از ان‌بی‌سی ترامپ هفته گذشته در جلسه‌ای با برخی از مقامات ارشد امنیت ملی خود برافروخته شده و شروع به فحاشی کرده است. براساس این گزارش و به نقل از منابع آگاه، رئیس‌جمهور آمریکا و مشاوران ارشدش از «وضع موجود راضی نیستند.» یکی از این منابع تأکید کرده که ترامپ راهبرد مشخصی برای پایان این جنگ یا اینکه تا چه زمانی طول می‌کشد، ندارد. او تصریح کرده که رئیس‌جمهور آمریکا فکر نمی‌کرد وادار کردن ایرانیان به توافق مدنظرش تا این اندازه «دشوار» باشد. یکی از متحدان ترامپ که در هفته‌های اخیر با او گفت‌وگو داشته به ان‌بی‌سی‌نیوز گفت: «رئیس‌جمهور به ستوه آمده است.»

به گزارش ان‌بی‌سی، اختلاف‌نظر در اردوگاه ترامپ را می‌توان به‌طور کلی به دو جناح تقسیم کرد: هگست و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از استفاده از نیروی نظامی بیشتر علیه ایران حمایت می‌کنند در حالی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و دن کین، رئیس ستاد ارتش این سؤال را مطرح می‌کنند که این اقدام چه دستاوردی خواهد داشت. به عنوان مثال، گفته می‌شود رئیس ستاد مشترک ارتش به ترامپ توصیه کرده است که اجازه ندهد ذخایر مهمات آمریکا از طریق حملات طولانی مدت به‌طور مداوم کاهش یابد.

از محاصره دریایی تا محاصره زمینی!

برخی گزارش رسانه‌های غربی حاکی است شکست محاصره دریایی در واداشتن ایران به تسلیم، ترامپ را به امتحان راهبردهای احمقانه دیگری نیز سوق داده است. گزارش تلگراف در این زمینه حاکی است پیشنهاد محاصره زمینی ایران یکی از چند گزینه جدیدی است که توسط رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، پس از آنکه ماه‌ها حملات و محاصره دریایی نتوانست ایران را به زانو درآورد، مورد بررسی قرار گرفته است. به نوشته تلگراف، این طرح مستلزم اعمال فشار بر همسایگان ایران- از جمله عراق، پاکستان، ترکیه و افغانستان- برای تشدید کنترل یا بستن گذرگاه‌های مرزی و محدود کردن جریان صادرات و واردات خواهد بود. تلگراف از قول «شان مک‌فارلند» ژنرال بازنشسته آمریکایی نوشته است: «محاصره زمینی «تقریباً غیرممکن» خواهد بود اما می‌تواند ایران را از نظر اقتصادی به زانو درآورد. آمریکا و اسرائیل همچنین ممکن است این طرح را به‌عنوان یک اقدام انحرافی مطرح کرده باشند تا توجه تهران را از گام‌های بعدی و واقعی خود پرت کنند.» به نوشته تلگراف از قول کارشناسان وقتی بعد از تحریم، فشار دریایی و حمله نظامی، حالا گزینه «محاصره زمینی» مطرح می‌شود، یعنی ابزارهای قبلی به نتیجه نرسیده‌اند.

افزایش چراغ خاموش مجروحان جنگ

اما در شرایطی که ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا در مقابل دلاورمردان قهرمان نیروهای مسلح کشورمان کاری از پیش نبرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پنتاگون در یک به‌روزرسانی و به صورت چراغ خاموش شمار مجروحان جنگ ایران را افزایش داده است. پایگاه داده تلفات و مجروحان وزارت جنگ آمریکا در یک به‌روزرسانی اعلام کرد که ۶۵۳ نظامی ارتش تروریستی آمریکا در جنگ با ایران مجروح شده‌اند و براساس گزارش رسانه‌های آمریکا ۱۸ نظامی دیگر نیز به هلاکت رسیده‌اند. شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز در این زمینه نوشته است: مشخص نیست اطلاعات مربوط به مجروحان با چه میزان تأخیر در سامانه ثبت می‌شود،‌ بنابراین ۱۱ مورد مجروحیت جدید لزوماً در 2 روز گذشته رخ نداده است. نکته قابل‌توجه آن است که این افزایش در به‌روزرسانی روزانه پایگاه داده رسمی وزارت جنگ آمریکا ثبت شده، اما تاکنون هیچ اطلاعیه یا اعلام عمومی مستقلی از سوی پنتاگون درباره افزایش شمار مجروحان منتشر نشده است. این ارقام صرفاً از طریق تغییرات روزانه در جدول «خلاصه تلفات عملیات‌های برون‌مرزی» قابل مشاهده است. این آمارها در حالی است که پنهانکاری سنتکام و وزارت جنگ آمریکا در ارائه آمارهای مربوط به تلفات نظامیان آمریکایی و انهدام تجهیزات ارتش آمریکا در حملات ایران طی هفته‌های گذشته به یک موضوع حساس در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز اخیراً در گزارشی نوشته بود، وزارت جنگ آمریکا ده‌ها مورد از زخمی‌های ارتش این کشور در جنگ با ایران را علنی نکرده و پنهان کرده است و یا با تأخیر اعلام کرده است.