روسیه کارخانه تسلیحاتی آمریکا را منهدم کرد

سرویس خارجی-

ارتش روسیه برای نخستین‌بار از جنگ اوکراین طی 5 سال گذشته یک کارخانه تسلیحاتی آمریکا در خاک اوکراین را که برای این کشور پهپاد تولید می‌کرد، نابود کرد.

گویا ضرباتی که ایران به آمریکایی‌ها و در منطقه وارد می‌کند به کشورهای دیگر نیز جرأت رویارویی نظامی با این کشور را داده است. همزمان با اینکه شعله‌های آتش جنگ اوکراین بزرگ‌تر می‌شود و این کشورِ به‌شدت وابسته با حمایت ناتو، زیرساخت‌های انرژی روسیه را زیر حملات گسترده پهپادی قرار می‌دهد، روسیه نیز تعارفات را کنار گذاشته و به حامی اصلی کی‌یف یعنی آمریکا هم ضربات مستقیم نظامی وارد می‌کند. روز پنجشنبه بود که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهایش موج گسترده‌ای از حملات را به فرودگاه‌های نظامی، تأسیسات صنایع دفاعی و مراکز مهم تدارکات و فرماندهی اوکراین انجام دادند. به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، در این حملات از مهمات دوربرد و هدایت‌شونده دقیق که از زمین، دریا و هوا شلیک شده و پهپادهای تهاجمی استفاده شده است. براساس این گزارش، پایگاه‌های هوایی، کارخانه‌های تسلیحات، رله‌های مخابراتی و مراکز لجستیکی در هفت منطقه کی‌یف، لویو، ایوانو-فرانکوفسک، ژیتومیر، روونو، وینیتسا و دنیپروپتروسک هدف قرار گرفتند. این مراکز نقش کلیدی در تولید، ذخیره‌سازی و حمل موشک و پهپاد و همچنین در اداره شبکه نظارت هوایی اوکراین داشتند.

نکته مهم در این گزارش‌ها اینکه، روسیه در این موج از حملات برای نخستین‌بار از زمان آغاز جنگ اوکراین، به کارخانه تولید پهپاد آمریکا در کی‌یف حمله موشکی انجام داد و آن را نابود کرد. به گزارش ایرنا از گاردین،‌ شرکت آمریکایی «ترمینال آتونومی» پهپادهای «انفجاری دوربرد» مبتنی بر هوش مصنوعی تولید می‌کرد که به سامانه‌های هدایتی مقاوم در برابر جنگ الکترونیک روسیه مجهز هستند.

ترامپ دوباره زیر وعده‌اش زد

خبر دیگر از اوکراین اینکه، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با وجود وعده قبلی مبنی بر اعطای مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت به اوکراین، درباره صدور چنین مجوزی ابراز تردید کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با روزنامه فایننشال‌تایمز گفت که مطمئن نیست واشنگتن اجازه تولید موشک‌های پاتریوت را به اوکراین بدهد و افزود این درخواست همچنان در دست بررسی است. او استدلال کرد که آمریکا باید در واگذاری فناوری‌های پیشرفته نظامی خود به سایر کشورها «کمی محتاط» باشد.

به گزارش فارس به نقل از فایننشال‌تایمز، این اظهارات در حالی است که ترامپ در نشست اوایل ماه جاری ناتو در ترکیه گفته بود «ما حق تولید موشک‌های پاتریوت را به آنها (اوکراینی‌ها) می‌دهیم. به آنها نشان خواهیم داد چگونه این کار را انجام دهند» و آن زمان تلویحاً اشاره کرده بود که اوکراین به‌جای گلایه از اینکه چرا آمریکا این موشک‌ها را به تعداد کافی در اختیارش نمی‌گذارد، می‌تواند خودش آنها را تولید کند. زلنسکی پس از دیدار غیرعلنی سه‌شنبه گذشته با ترامپ در کاخ‌سفید هم گفت که دوطرف درباره اعطای مجوزهای لازم برای تولید موشک‌های رهگیر گفت‌وگو کردند. اما ترامپ در اظهاراتش درباره این دیدار، هیچ اشاره‌ای به دستیابی به توافق نکرد و تنها گفت که درباره مسائل زیادی گفت‌وگو شد و این دیدار بسیار خوب پیش رفت. برخلاف تقاضای زلنسکی، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفت که اولویتش مذاکره برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین است، نه ارسال تسلیحات بیشتر. او همچنین گفت که نمایندگانش، جارد کوشنر و استیو ویتکاف، در روزهای آینده به اوکراین سفر خواهند کرد. به گزارش راشاتودی، تلاش کی‌یف برای تأمین دست‌کم ۳۰۰ موشک رهگیر دیگر به‌منظور حفظ توان پدافند هوایی خود در طول زمستان، به‌دلیل کمبود جهانی این موشک‌ها با پیچیدگی مواجه شده؛ چرا که واشنگتن در جریان جنگ جاری با ایران، شمار زیادی از موشک‌های رهگیر را مصرف کرده و خود با چالش مواجه است.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی است براساس گفته مقامات اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین (HUR)، در عملیاتی که یادآور انفجارهای دستگاه‌های بی‌سیم و پیجر عوامل حزب‌الله در لبنان در سپتامبر (شهریور) گذشته است، مواد منفجره‌ای را در عینک‌های پرواز خلبانان ارتش روسیه کار گذاشته است که انفجار آنها به کوری حداقل هشت خلبان در این ماه شده است. گفته شده که اوکراین یک محموله بزرگ شامل حدود 80 عینک «FPV» آلوده به مواد منفجره را به عنوان کمک‌های داوطلبانه و رایگان برای ارتش روسیه ارسال کرده است.