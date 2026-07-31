یمن در بالاترین سطح آمادگی؛ آلسعود دوباره به فکرتشکیل ائتلاف افتاد
سرویس خارجی-
عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد از تداوم محاصره عربستان علیه این کشور تأکید کرد که یمن و نیروهای مسلح آن در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش قرار دارند؛ همزمان وزارت دفاع رژیم سعودی از طرح خود برای تشکیل یک ائتلاف دریایی علیه یمنی رونمایی کرد؛ طرحی که پیش از این یک بار
شکست خورده بود!
عبدالعزیز بنحبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در سخنانی قاطع ضمن انتقاد شدید از تداوم محاصره ظالمانه رژیم سعودی علیه ملت یمن، تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور اکنون در بالاترین سطح از آمادگی رزمی و دفاعی قرار دارند. او با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر جنبش انصارالله، این بیانات را بازتاب عینی رنج و ایستادگی مردم یمن در برابر فشارهای اقتصادی ریاض دانست. بنحبتور تصریح کرد که یمن دیگر تماشاگر نابودی زیرساختها و گرسنگی دادن به ملت خود نخواهد بود و اکنون معادله «محاصره در برابر محاصره» به عنوان جدیترین و بهترین گزینه برای احقاق حقوق مشروع ملت یمن در دستورکار قرار گرفته است، معادلهای که نشاندهنده تغییر موازنه قدرت در دریای سرخ و فراتر از آن است.
واکنش تکراری ریاض
در حالی که یمن از آمادگی دفاعی خود سخن میگوید، وزارت دفاع رژیم سعودی که خود را در تنگنای نظامی و استراتژیک میبیند، از طرحی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی چندملیتی رونمایی کرده است. ریاض مدعی است که این نشست بینالمللی با حضور نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا برای مقابله با آنچه «تهدیدات دریایی در بابالمندب و خلیج عدن» میخواند، برگزار شده است. ناظران سیاسی معتقدند این اقدام رژیم سعودی بیش از آنکه یک قدرتنمایی واقعی باشد، تلاشی مذبوحانه برای جلب حمایت بینالمللی و پوششدادن به ناتوانیهای نظامی خود در برابر ضربات دقیق نیروهای یمنی است. ریاض درصدد است تا با ایجاد مقری در خاک خود و جلب حمایت کشورهایی نظیر مصر، اردن و ترکیه، بار دیگر هزینههای شکستهای خود را بر دوش ائتلافهای پوشالی بیندازد. گاو شیرده ترامپ پیش از این نیز ائتلاف تشکیل داده بود اما باعث قدرتگیری انصارالله یمن شد.
تکرار یک اشتباه تاریخی
تلاش جدید آلسعود برای تشکیل ائتلاف دریایی در حالی صورت میگیرد که خاطره شکست مفتضحانه «ائتلاف عربی» در سال ۲۰۱۵ هنوز در اذهان باقی است. در آن سال، ریاض با ادعای بازگرداندن دولت فراری به صنعا ظرف چند هفته، ائتلافی بزرگ راه انداخت، اما پس از سالها جنایت و بمباران، نهتنها به هیچیک از اهداف خود نرسید، بلکه در باتلاقی فرو رفت که نتیجهای جز خفت نظامی و هزینههای نجومی اقتصادی برای این رژیم نداشت. ضمن اینکه از آن ائتلاف نیز فقط یک نام باقی ماند! امروز یمن با تکیه بر همان تجربه، به ریاض هشدار میدهد که شرطبندی بر روی قدرتهای بیگانه و ائتلافهای کاغذی، شرطبندی شکستخوردهای است که تنها سقوط بیشتر این رژیم را تسریع میکند.
اتحاد تلآویو و ریاض
وزارت خارجه یمن اما در بیانیهای تند به هماهنگیهای آشکار میان عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. این بیانیه با اشاره به دیدارهای دونالد ترامپ با خالد بنسلمان و بنیامین نتانیاهو، این نشستها را سندی بر نقش شوم رژیم سعودی در خدمت به پروژه صهیونیستی «خاورمیانه جدید» دانست. یمنیها معتقدند ریاض با انداختن خود در دامان صهیونیسم، عملاً به ابزار اجرای نقشههای شیطانی آمریکا برای غارت منابع منطقه و سرکوب ملتهای آزاده تبدیل شده است. این هماهنگیها نشاندهنده عمق سقوط سیاسی رژیمی است که مدعی خادمالحرمینی است اما در عمل، در جبهه دشمنان قسمخورده اسلام و فلسطین ایستاده است.
وحشت نفتکشهای سعودی
گزارشهای اقتصادی و میدانی حکایت از آن دارد که محاصره دریایی اعمالشده از سوی صنعا، لرزه بر اندام تجارت نفتی ریاض انداخته است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دستکم ۶ نفتکش عظیم سعودی بهدلیل هراس از هدف قرار گرفتن در تنگه بابالمندب، مسیر خود را به سمت جبلالطارق و جنوب آفریقا تغییر دادهاند. این تغییر مسیر طولانی و هزینهبر، پیروزی بزرگی برای معادله «محاصره در برابر محاصره» یمن محسوب میشود. از سوی دیگر، وقوع انفجارهای مهیب و گزارشهای مربوط به شلیک موشکهای بالستیک دریایی یمن به سمت نفتکشهای سعودی در بابالمندب، پیامی روشن به ریاض است که حریم دریایی منطقه دیگر برای متجاوزان امن نخواهد بود.
هشدار رهبر انصارالله: آلسعود، گاو شیرده ترامپ
سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنانی کوبنده به ماهیت وابستگی رژیم سعودی به آمریکا اشاره کرد و یادآور شد که حتی دونالد ترامپ نیز با نگاهی تحقیرآمیز به سعودیها مینگرد و آنها را «گاو شیردهی» توصیف کرده که پس از اتمام شیرشان، ذبح خواهند شد. رهبر انصارالله تأکید کرد که رژیم سعودی با حذف آیات جهاد از کتابهای درسی و ترویج فساد و بیبندوباری تحت عنوان «اداره سرگرمی»، بهدنبال خوشخدمتی به یهودیان و صهیونیستهاست. وی اهدای پرده کعبه به فرد بدنامی چون «جفری اپستین» را لکهننگی بر پیشانی این رژیم دانست که خیانت به مقدسات اسلام و حرمین شریفین را به اوج خود رسانده است.
فراخوان میلیونی
در نهایت، رهبر یمن با اعلام «جمعه هشدار و بسیج»، بار دیگر بر عزم خود برای مقابله با تشدید تنشهای سعودی-آمریکایی تأکید کرد. فراخوان برای راهپیماییهای میلیونی در صنعا و سایر استانها، پاسخی مردمی به محاصره اقتصادی و تفرقهافکنیهای ریاض در منطقه است. مردم یمن که سالها با گرسنگی و بمباران دستوپنجه نرم کردهاند، اکنون با ارادهای صیقلخورده، آمادهاند تا هرگونه ماجراجویی جدید ائتلافهای کاغذی سعودی را در نطفه خفه کنند. این نمایش قدرت نشان میدهد که یمن نهتنها تسلیم محاصره نخواهد شد، بلکه آماده است تا عواقب وخیمی را برای متجاوزانی رقم بزند که هنوز از درسهای شکست سال ۲۰۱۵ عبرت نگرفتهاند. گفتنی است، مردم یمن طبق معمول هماهنگ با رهبران مقاومت دیروز تظاهراتی عظیم در سراسر یمن برپا کردند.