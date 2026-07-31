شواهد و قرائن نشان از تعمد حملات دشمن در کشتار غیرنظامیان دارد

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حملات و جنایات دشمن عمداً به نحوی طراحی و انجام شده است که از غیرنظامیان قربانی بگیرد.

به گزازش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی در همایش تجلیل از خادمان مدیریت بحران هرمزگان با بیان اینکه ما هیچ تردیدی نداریم که حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به مدرسه میناب، عمدی بوده است و با برنامه‌ریزی دقیق این کار را انجام داده‌اند، اظهار داشت: ما سابقه و خوی فاسد و جنایتکارانه اینها را می‌شناسیم و از آن خبر داریم و تکرار مکرر این جنایات دشمن در بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی و به شهادت رساندن عامدانه شهروندان غیرنظامی، بزرگ‌ترین دلیل اثبات‌کننده این ادعا است. قهرمانی افزود: براساس شواهد و قرائن در محل پل روستای نیمه‌کاره در محور بندرعباس-بندرخمیر، خلبان جنایتکار آمریکایی صبر کرده است تا تانکر بنزین برسد و انفجار هم ایجاد شود و عده‌ای هم به شهادت برسند و در سایر جنایات و حملات دشمن نیز به همین صورت عمداً به‌گونه‌ای طراحی و انجام شده‌اند که از غیرنظامیان قربانی بگیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در جریان بازدید از محل جنایت جنگی حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در جزیره قشم که منجر به شهادت سه نفر از اعضای یک خانواده از جمله کودکی دوساله شد، این اقدام را از مصادیق روشن جنایت جنگی دانست و بر پیگیری قاطع پرونده تا مجازات کامل عاملان و آمران آن تأکید کرد و گفت: دستورات لازم برای ثبت پرونده، جمع‌آوری مستندات، بررسی ابعاد حادثه و آغاز روند پیگیری قضایی صادر شده است.