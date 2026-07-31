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کد خبر: ۳۳۵۱۸۱
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
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برخورد قاطع در انتظار تکرارکنندگان مواضع معاندین

دادستانی تهران علیه افراد حامی محکومان کودتای دی‌ماه اعلام جرم کرد

دادستانی تهران با اشاره به اعلام جرم  علیه قلیل محکومان بی‌رحم و سنگدل کودتای دی ۱۴۰۴ و عوامل دشمن در جنگ رمضان، از برخورد قاطع با تکرارکنندگان مواضع معاندین و سرویس‌های جاسوسی خبر داد.
به گزارش قوه قضائیه، پس از اجرای احکام قانونی تعدادی از عناصر کودتاگر دی ۱۴۰۴ و عوامل دشمن در جنگ رمضان عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضع دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیرمستقیم از چهره‌های اغتشاشگر سنگدل و بی‌رحم آن وقایع پرداختند.
این حمایت و طرفداری سؤال‌برانگیز در برابر حکم قانونی دادگاه که همه مراحل دادرسی را طی کرده و در چندین مرجع قضایی و زیر نظر قضات باتجربه رسیدگی شده بود، واکنش افکار عمومی را هم به همراه داشت.
در پی اتخاذ مواضع مورد اشاره و حمایت از کودتاگران وقایع خشن دی ۱۴۰۴، دادستانی تهران ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل داده و پرونده به مرجع صالح ارجاع شده است.
در همین رابطه دادستانی تهران عنوان کرده است این مرجع قضایی ضمن بررسی و استقبال از هرگونه نقد علمی به روند و رسیدگی‌های قضایی با افرادی که به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کودتاگران و عوامل دشمن در داخل بپردازند و در برابر احکام قانونی رسیدگی شده در مراجع مختلف قضایی اقدام به تکرار مواضع معاندین و شبکه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی کنند، ضمن بررسی دقیق محتوای منتشرشده اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق خواهد داشت.
گفتنی است؛ در روزهای گذشته و پس از اجرای حکم اعدام چند تن از عوامل جنایتکار و تروریست‌های خشن که در جریان کودتای دی‌ماه مرتکب فجیع‌ترین قتل‌ها و سوزاندن مأموران پلیس شده بودند، برخی سلبریتی‌ها و چهره‌های صرفاً مشهور، اقدام به زیر سؤال بردن مجازات این افراد بدون اشاره به جنایات مرتکب شده از سوی آنها کردند.

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