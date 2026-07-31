انفجار معدن زغالسنگ با 34 قربانی
شمار جانباختگان انفجار معدن زغالسنگ در ایالت بلوچستان به 34 نفر افزایش یافت و هنوز عملیات جستوجو ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اظهارات مقامات محلی در رسانههای پاکستانی، شمار قربانیان انفجار در یک معدن زغالسنگ در ایالت بلوچستان به 34 نفر افزایش یافته است و نیروهای امدادی همچنان در حال جستوجوی معدنچیان مفقود هستند.
سازمان مدیریت بلایای طبیعی ایالت بلوچستان روز جمعه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که براساس اطلاعات دریافتی از تیمهای عملیاتی، تاکنون اجساد 34 معدنچی از زیر آوار خارج شده است.
این حادثه بر اثر انفجار گاز متان در یک مجتمع معدن زغالسنگ در منطقه «سورنج»، در حومه شهر «کویته»، مرکز ایالت بلوچستان، رخ داد و باعث فروریختن بخشی از معدن شد.
در ساعات اولیه پس از حادثه، مقامهای محلی اعلام کرده بودند که هنگام وقوع انفجار 36 نفر در بخش فروریخته معدن حضور داشتند. با ادامه عملیات امداد و جستوجو، شمار قربانیان افزایش یافته و نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای یافتن افراد مفقود هستند.
حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ پاکستان، بهویژه در ایالت بلوچستان، سابقهای طولانی دارد. بسیاری از این معادن فاقد سیستمهای استاندارد تهویه، تجهیزات پایش گاز و دیگر الزامات اولیه ایمنی هستند.
کارگران معدن و تشکلهای صنفی بارها مالکان معادن را به بیتوجهی به مقررات ایمنی و فراهم نکردن تجهیزات حفاظتی مناسب متهم کردهاند. با این حال، هزاران نفر بهدلیل کمبود فرصتهای شغلی و شرایط دشوار اقتصادی، همچنان برای تأمین معاش خود در این معادن فعالیت میکنند.
ایالت بلوچستان، بزرگترین و در عین حال یکی از کمتوسعهیافتهترین مناطق پاکستان، بخش قابلتوجهی از ذخایر زغالسنگ این کشور را در خود جای داده است.