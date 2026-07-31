زائران اربعین بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از زائران درخواست میکنیم بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند، همچنین از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند.
به گزارش پلیس راهور، سردار سید تیمور حسینی روز جمعه در جلسه قرارگاه ترافیکی اربعین حسینی در مرز مهران، با اشاره به آخرین آمار ترددهای اربعین، اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا پایان روز ۸ مرداد، بیش از ۲.۷میلیون زائر از مرزهای کشور خارج شدهاند و تاکنون بیش از ۹۲۰هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند. بر این اساس، همچنان حدود ۱.۷میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و موج اصلی بازگشت هنوز ادامه دارد.
حسینی افزود: تنها در روز ۸ مرداد، بیش از ۳۳۳هزار نفر از کشور خارج شدند و بیش از ۲۳۹هزار نفر نیز به کشور بازگشتند که این رقم، بیشترین میزان ورود زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون محسوب میشود. همچنین روند بازگشت زائران از ۵ مرداد تاکنون بهطور محسوسی افزایش یافته و آمار ورود زائران در روز ۸ مرداد نسبت به ۵ مرداد، بیش از ۳۱۵درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه حدود ۴۶درصد کل ترددهای مرزی از مرز مهران انجام شده است، گفت: تمرکز بالای ترددها در این مرز و حضور گسترده خودروهای شخصی در شهرهای مرزی، بهویژه استان ایلام، نشان میدهد با نزدیکشدن به روزهای پایانی مراسم، احتمال افزایش تراکم ترافیک، ازدحام در پایانههای مرزی و طولانیشدن زمان انتظار وجود دارد.
رئیس پلیس راهور با اشاره به افزایش تصادفات جادهای در روزهای اخیر ادامه داد: بررسیهای پلیس نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این حوادث، ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگانی است که پس از چند روز حضور در مراسم اربعین، بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز میکنند.
حسینی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر از سوی زائران، بیان داشت: از زائران درخواست میکنیم بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند و در صورت امکان، پیش از اوجگیری موج بازگشت وارد کشور شوند. این اقدام علاوه بر کاهش تراکم در مرزها، موجب تسهیل خدماترسانی، کاهش زمان انتظار و افزایش ایمنی سفر خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمار تصادفات چند روز اخیر نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از جانباختگان، قربانی خستگی و خوابآلودگی رانندگان بودهاند، توصیه کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند، پس از ورود به کشور، از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند. در صورت احساس خستگی، ابتدا در موکبهای فعال یا محلهای امن استراحت کرده و سپس مسیر خود را ادامه دهند. همچنین در طول مسیر، به محض احساس خوابآلودگی، در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به رانندگی ادامه دهند.