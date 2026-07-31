نشت ماده ممنوعه تسلیحات آمریکایی
در پی نشت فسفر سفید از یک پایگاه آمریکا در کرهجنوبی برای ساکنان مناطق اطراف این پایگاه هشدار تخلیه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت ایمنی کرهجنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد فسفر سفید از یک پایگاه هوایی آمریکا در شهر پیونگتائک، استان گیونگی نشت کرده است.
فسفر سفید مادهای بسیار سمی است که در صنایع نظامی کاربرد دارد و قابلیت آتش گرفتن خودبهخودی در مجاورت اکسیژن را دارد. گفته میشود فسفر سفید از مهمات آمریکایی در این پایگاه نشت کرده است. طبق قوانین بینالمللی استفاده از مهمات حاوی فسفر سفید علیه افراد در جنگها ممنوع است، با اینحال آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها این تسلیحات را علیه غیرنظامیان بهکار بردهاند. تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده و دستور تخلیه ساکنان پس از حدود نیم ساعت لغو شد، زیرا نیروهای آتشنشانی کرهجنوبی و نیروهای آمریکایی عملیات پاکسازی را انجام دادند.
پایگاه هوایی اوسان اعلام کرد: بهدلیل یک سانحه و برای احتیاط کامل، پایگاه هوایی اوسان یک حریم ایمنی ۳۰۰ متری برای محافظت از پایگاه و مردم محلی ایجاد کرد. سخنگوی این پایگاه هوایی در پاسخ به سؤالی برای تأیید ماهیت این نشت گفت: حادثه مرتبط با مهمات بوده و شرایط در حال دست بررسی است.