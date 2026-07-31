وزیر آموزش‌ و پرورش از بهره‌برداری از حدود

دو هزار و 300 مدرسه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور، با اشاره به اطلس فضای آموزشی کشور، گفت: امروز اطلاعات دقیق فضا‌های آموزشی کشور به‌صورت نقطه‌ای در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دارد و وضعیت مدارس کانکسی و سنگی، طرح‌های نیمه‌تمام، سرانه فضای آموزشی، تراکم دانش‌آموزی و تعداد کلاس‌های هر منطقه قابل رصد است.

کاظمی اظهار داشت: سال گذشته حدود دو هزار و 400 مدرسه با ۱۱هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز حدود دو هزار و 300 مدرسه در دستور افتتاح قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۲۸.۵هزار میلیارد تومان برای نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی در سال جاری و ۱۸.۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته اختصاص یافته است، افزود: همچنین حدود ۷۶ هزار فضای آموزشی در حال بهسازی و ۶هزار فضای ورزشی شامل چمن مصنوعی، سالن و استخر در حال اجرا است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به استانداردسازی فناوری‌های کلاس درس، ادامه داد: برای این موضوع حدود 6 ماه مطالعه، بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری جلسات تخصصی انجام شد تا به یک استاندارد مشخص برسیم. هدف‌گذاری کرده‌ایم ۵۰ هزار کلاس درس به تجهیزات و تلویزیون‌های برخوردار از فناوری‌های روز مجهز شوند و سفارش پنج‌هزار دستگاه نیز انجام شده است.

کاظمی همچنین از اجرای اقدامات مربوط به استاندارد‌های سرمایشی و گرمایشی در حدود ۲۶ هزار کلاس درس خبر داد.