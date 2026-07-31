مدارس در زمان مقرر بازگشایی خواهند شد

سخنگوی آموزش ‌و پرورش تأکید کرد: مدارس همانند سال‌های گذشته، در زمان مقرر بازگشایی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهادی با تکذیب خبر تأخیر در بازگشایی مدارس گفت: مدارس همانند سال‌های گذشته، در زمان مقرر بازگشایی خواهند شد. وی افزود: با عباسی، عضو کمیسیون آموزش گفت‌و‌گو کردم و مشخص شد، منظور ایشان تأخیر در آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها بوده است که به اشتباه، این موضوع درباره بازگشایی مدارس منتشر شده است. پیش از این وزیر آموزش‌وپرورش نیز گفته بود: تلاش ما این است که تمام مدارس کشور سال تحصیلی جدید را به‌صورت حضوری و با کمترین دغدغه و مشکل آغاز کنند. گفتنی است، وزارت علوم پیش از این اعلام کرده بود، در صورتی که نتایج آزمون سراسری دیر اعلام شود، سال تحصیلی جدید برای دانشحویان جدیدالورود با تأخیر آغاز خواهد شد.