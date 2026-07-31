هر فرد سالم میتواند سالانه ۴ بار خون بدهد
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان تهران با عنوان این مطلب که هر فرد سالم میتواند سالانه چهار بار خون اهدا کند، بر غربالگری دقیق برای تضمین سلامت خونهای اهدایی تأکید کرد.
امیرمسعود ناظمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با عنوان این مطلب که اهدای خون هیچ خطری برای سلامت افراد بالغ ندارد، از مصرف مستمر دارو، خالکوبی و جراحیهای اخیر به عنوان مواردی یاد کرد که باید پیش از اهدای خون به پزشک اعلام شوند. ناظمی ضمن تشریح فرآیند سنجش ایمنی اهداکنندگان از جمله آزمایشهای HIV و هپاتیت، گفت: سازمان انتقال خون ایران در طول سالهای فعالیت خود نقش مهمی در تأمین نیاز درمانی کشور ایفا کرده است. وی با اشاره به شرایط عمومی اهدای خون، افزود: هر فرد بالغ بین ۱۷ تا ۶۵ سال با حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم، حدود ۵.۵ تا ۶ لیتر خون در بدن دارد و با اهدای ۴۵۰ سیسی از خون خود، نهتنها سلامتیاش به مخاطره نمیافتد، بلکه میتواند نجاتبخش زندگی فرد دیگری نیز باشد.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان تهران ادامه داد: هر فرد سالم میتواند در طول سال تا چهار بار و با فاصله هشت هفته یکبار، خون اهدا کند. ناظمی بیان داشت: انتقال خون در بسیاری از موارد جنبه حیاتی دارد و بنا به تشخیص پزشک معالج تجویز میشود. خون به اجزای متفاوتی قابل تجزیه است که هر یک در شرایط خاصی برای بیماران مورد استفاده قرار میگیرد. گلبولهای قرمز برای کمخونیها یا خونریزیها، پلاکتها برای بیماریهای خونریزیدهنده و موارد کاهش شمارش پلاکتی و پلاسما برای تأمین پروتئینهای خون کاربرد دارد.