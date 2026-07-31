سرویس ورزشی-

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: رئیس فدراسیون از نامه دبیرکل به کنفدراسیون آسیا برای معرفی گل‌گهر خبر نداشت.

چادرملو اردکان سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2

را در زمین مسابقه به دست آورد، اما حالا سرنوشت این سهمیه نه به نتایج داخل زمین، بلکه به تصمیمات و مکاتبات اداری گره خورده است. تیمی که با عبور از رقبای خود به عنوان نماینده سوم فوتبال ایران معرفی شد، اکنون با خطر از دست دادن حق حضور در رقابت‌های آسیایی روبه‌رو است؛ اتفاقی که پرسش‌های جدی درباره روند تصمیم‌گیری در فوتبال ایران ایجاد کرده است.

آغاز این پرونده به زمانی بازمی‌گردد که فدراسیون فوتبال در مهلت تعیین‌شده برای معرفی نماینده سوم ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2، نام گل‌گهر سیرجان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هنوز تکلیف نهائی سهمیه سوم از طریق رقابت ورزشی مشخص نشده بود و همین موضوع از همان ابتدا با واکنش برخی باشگاه‌ها و ایجاد ابهام درباره ملاک انتخاب نماینده ایران همراه شد.

پس از اعتراض‌های مطرح‌شده، فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف این سهمیه، برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه میان چادرملو اردکان، گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس را در دستور کار قرار داد.

مسابقاتی که قرار بود تکلیف نماینده سوم ایران را در زمین مسابقه مشخص کند و به اختلافات پایان دهد. در پایان این رقابت‌ها، چادرملو با کسب نتایج لازم عنوان تیم برتر تورنمنت را به دست آورد و بر همین اساس، به عنوان نماینده سوم فوتبال ایران معرفی شد.

اطلاعات غلط را ممبینی به AFC داد

پس از این اتفاق بابایی مدیرعامل چادرملو در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: AFC اطلاعات غلطی از فدراسیون فوتبال به امضای دبیرکل فدراسیون گرفته و جوابیه‌ای از طریق او به کنفدراسیون آسیا ارسال شده که پاسخ منفی به همراه داشته باشد. مثلاً وقتی نامه‌ای 14‌بندی برای توضیح به AFC تهیه شد، نامه در سه بند ارائه می‌شود!

یک روایت می‌گوید که به AFC اعلام شده تورنمنتی برای تعیین سهمیه آسیایی برگزار می‌کنیم و یک روایت می‌گوید که فدراسیون فوتبال، این تورنمنت را به اطلاع کنفدراسیون آسیا نرسانده است. فدراسیون در هر شرایطی باید مسئله را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اطلاع بدهد. اصرار بر اشتباه قبلی که گل‌گهر دو ماه زودتر از موعد به AFC معرفی شده، علامت سؤال و شائبه بزرگی ایجاد کرده است.

تاج از نامه ممبینی به AFC اطلاع نداشت

دیروز اما امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «ورزش و مردم» درباره اعلام نام تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان به عنوان سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2 اظهار داشت: گل‌گهر سیرجان در نامه 10 خردادماه دبیرکل فدراسیون فوتبال (هدایت ممبینی) به AFC معرفی شد و 11 خرداد جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون برای تعیین سهمیه برگزار شد. سازمان لیگ برای اینکه برای ارسال نماینده سوم به آسیا کارها تسریع پیدا کند، این کار را انجام داد وگرنه این سازمان به خوبی تورنمنت سه جانبه را برگزار کرد.

وی در واکنش به این سؤال که آیا مهدی تاج و هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال از معرفی گل‌گهر به AFC‌ توسط ممبینی مطلع بودند یا نه، گفت: تاج در این بخش اطلاعی نداشت. سخنگوی فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه آیا ممبینی تخلف کرده است یا نه، خاطرنشان کرد: بحث‌هایی درون فدراسیون وجود دارد. این بحث‌ها درون همه فدراسیون‌های دنیا دیده می‌شود.

آیا موضوع اختلاف کریستیانو رونالدو با همبازی‌های خود در تیم ملی پرتغال افشا شد؟ در این زمینه، موضوع توسط کمیته‌ای در حال پیگیری است. قطعاً ممبینی هم پاسخگو خواهد بود.

علوی با اشاره به ارسال نامه‌های مختلف فدراسیون فوتبال به AFC برای معرفی چادرملو گفت: نامه‌نگاری‌ها با AFC با شخص رئیس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا درخصوص سهمیه سوم ایران انجام شده است.

همچنین تاج مدنظر دارد که در کنگره AFC درباره این موضوع صحبت کند.

این اشتباه ما بوده است و آن را می‌پذیریم، اما چرا نباید تغییر کند، آن هم در شرایطی که در زمان قانونی درخواست تغییر را داده بودیم. مطمئن باشید مقصران با جزئیات به افکار عمومی اطلاع داده می‌شوند.

علوی در ادامه درباره بحث برگزاری مسابقات لیگ بدون حضور تماشاگران تصریح کرد: در هفته پیش‌رو جلسات مربوط به برگزاری مسابقات لیگ با حضور حیدر بهاروند برگزار و نتایج اعلام خواهد شد، اما لیگ با حضور تماشاگران لیگ است.