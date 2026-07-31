اخبار کوتاه از فوتبال
* آلومینیوم اراک در ادامه تقویت ترکیب خود، سه بازیکن جدید جذب کرد. شروین بزرگ، مهاجم فصل گذشته فجر سپاسی، رضا جبیره، مهاجم جدید این تیم و محمود مطلقزاده، هافبک سابق استقلال خوزستان که فصل گذشته شاگرد پیروز قربانی در فجر بود، به جمع اراکیها اضافه شدند و در تمرینات حضور یافتند.
* غلامرضا خلیفهپور، سرمربی بازیهای پایانی صنعت نفت آبادان در لیگ دسته اول، به عنوان مدیر فنی این باشگاه منصوب شد. همزمان از سیروس پورموسوی، سرمربی پیشین صنعت نفت که به دلیل اختلاف با باشگاه جدا شده بود، به عنوان گزینه اصلی بازگشت به نیمکت آبادانیها یاد میشود.
*روزبه چشمی پس از مذاکره با علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال، قرارداد خود را تمدید کرد تا یازدهمین فصل حضورش در جمع آبیپوشان پایتخت را تجربه کند.
* باشگاه میلان خبر درگذشت فرانکو بارزی، اسطوره و کاپیتان پیشین خود را در ۶۶ سالگی تأیید کرد. بارزی در ۷۱۶ بازی برای روسونری، ۳۳ گل و ۲۴ پاس گل ثبت کرد و با این تیم ۳ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، ۶ قهرمانی سری A، ۲ جام بینقارهای، ۳ سوپرجام اروپا و ۴ سوپرجام ایتالیا را به دست آورد.
* کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی مراحل حذفی لیگ نخبگان آسیا را برای سه فصل دیگر (۲۰۲۷-۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹-۲۰۲۸) به عربستان سپرد. AFC موفقیت این کشور در میزبانی دو دوره اخیر را دلیل این تصمیم عنوان کرد. همچنین از فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تعداد تیمهای حاضر در این رقابتها از ۲۴ به ۳۲ تیم افزایش خواهد یافت.
* در پی تصمیم AFC مبنی بر برگزاری بازیهای خانگی نمایندگان ایران در زمین بیطرف، استقلال دیدارهای مرحله لیگ نخبگان آسیا را در ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار خواهد کرد. تراکتور نیز در صورت صعود به لیگ نخبگان یا حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲، بازیهای خانگی خود را در همین شهر برگزار میکند. بصره به دلیل نزدیکی به ایران و برخورداری از زیرساخت مناسب انتخاب شده است.