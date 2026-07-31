تقوی: باید به تیم ملی والیبال زمان داد
رئیس فدراسیون والیبال اگرچه میگوید این تیم نتایج خوبی نگرفته، اما اعتقاد دارد که باید به نفرات جوان فرصت داد.
میلاد تقوی در مورد آسیبشناسی عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای 2026 اظهار داشت: جلسات کارشناسی مفیدی را برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم در فاصله کمی که تا مسابقات قهرمانی آسیا باقی مانده، تیم ملی نیاز به یک مُسکن دارد تا برخی مشکلات قابل حل را برطرف کنیم.
مسابقات قهرمانی آسیا که حکم انتخابی المپیک را هم دارد، یکی از اهداف ماست و لیگ ملتها، مسیری بود برای رسیدن به این هدف. نباید از مسیر غافل شد چون همین مسیر نشان میدهد که در نهایت به چه هدفی خواهیم رسید. برآورد ما از عملکرد تیم ملی در VNL حداقل 4 و حداکثر 6 پیروزی بود اما کار تیم ملی با 3 برد به پایان رسید.
تقوی گفت: میتوانیم تغییرات عمدهای در تیم ملی ایجاد کنیم و نشان دهیم به هر قیمتی به دنبال نتایج بهتر هستیم اما این ظاهرسازیها ضرورتی ندارد. ریشه خیلی از مشکلات، تغییر افراد نیست بلکه تغییر ذهنیتهاست. سال گذشته امکان اضافه کردن روانشناس به تیم ملی مهیا نشد اما امسال از این ظرفیت استفاده میکنیم. هدف ما پیشرفت تیم ملی است و در این راه حتی اگر جراحی هم لازم باشد انجام میدهیم. وی در مورد حمایت از کادر فنی تیم ملی خاطرنشان کرد: باید علت نتایج تیم ملی را بررسی کنیم و اگر مربی، مقصر اصلی بود، قطعا تصمیم مقتضی گرفته میشود.
به سادگی تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمیگیریم و از طرفی، اصرار و لجبازی هم نمیکنیم. مهمترین مسئله برای ما تیم ملی است.
میانگین سنی تیم ملی زیر 23 سال است و نتایج مطلوبی توسط این تیم جوان در لیگ ملتها گرفته نشد اما باید به آنها زمان داد. سیاست فدراسیون در مقطع فعلی، حفظ روبرتو پیاتزا تا المپیک 2028 است.