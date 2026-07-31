تحمیل خاموشی به مردم و صنایع با رعایت معاهده از رده خارج پاریس!

سرویس اقتصادی-

دولت چهاردهم با وجود ناترازی برق و به دلیل تبعیت از معاهده از رده خارج پاریس، قصد دارد که دیگر نیروگاه نسازد؛ نسخه‌ای که دولت روحانی با عمل به آن، موجب خاموشی‌های گسترده شد و اکنون هم ادامه دارد.

به گزارش کیهان، وقوع جنگ اوکراین، پاندمی کرونا و تنش‌های خاورمیانه؛ آنچنان قیمت نفت و گاز را در جهان افزایش داد که تمام کشورها از جمله ممالک پیشرفته، با زیرپا گذاشتن کنوانسیون آب و هوائی پاریس، به مصرف زغال سنگ، چوب و هر سوختی که بتواند جریان زندگی را حفظ کند روی آوردند و این رویکرد هنوز ادامه دارد و طبق پیش‌بینی کارشناسان، ادامه خواهد داشت اما برخی مسئولان در کشور ما در همه زمینه‌ها و از جمله مسائل بین‌المللی، اقتصادی، زیست محیطی و سوخت و... همچنان در زمان قبل از 2019 مانده‌اند.

شاید به همین دلیل است که فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، اخیراً تصریح کرد: «ساخت نیروگاه جدید در ایران از دستور کار دولت چهاردهم خارج شده است.»

او افزود: وزارت نیرو با درک تغییر رویکرد جهانی از تولیدمحوری به اصلاح الگوی مصرف بر این باور است که ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه با هدف جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر است؛ نه با الزامات زیست‌محیطی سازگاری دارد.

تبعات یک تصمیم غلط در ایران و جهان

گفتنی است؛ اینکه دولت می‌گوید؛ «دیگر نیروگاه نمی‌سازیم چون از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، از نظر زیست‌محیطی هم تبعات دارد»! یادآور سیاست دولت حسن روحانی در اعمال معاهده آب و هوائی پاریس است که به خاموشی‌های گسترده و بی‌سابقه، اختلال شدید در زندگی مردم، عدم‌النفع‌ها و خسارات سنگین به تولید و کسب و کار و حتی لوازم برقی مردم شد.

این در حالی است که ظرفیت تولید برق در دولت‌های ‌هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد به ترتیب ۶۴، 66 و

85 درصد افزایش یافت اما در دولت حسن روحانی به

23 درصد سقوط کرد. تصمیم غلط دولت روحانی در نیروگاه و پالایشگاه نسازی؛ عامل اصلی ناترازی‌های برقی و بنزینی چند سال اخیر و فعلی در کشوری است که نیاز به رشد اقتصادی هشت درصدی دارد.

این تصمیم یکی از دلائل رشد اقتصادی تقریباً صفر در دولت حسن روحانی و شکل‌گیری دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. اجرای توصیه‌های معاهده پاریس، حتی در کشورهای غربی، همچون آلمان و آمریکا، موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تبعات آن شده است.

البته اینکه صنایع، بازار و خانه‌ها، باید مصرف برق خود را بهینه کنند؛ یک واقعیت است اما مخصوصاً در بخش خانگی، به دلیل هزینه‌های سنگین، بدون کمک دولت شدنی نیست. با این‌حال، افزایش ظرفیت تولید برق کشور ضروری است؛ چرا که می‌تواند از خام‌سوزی منابع گازی جلوگیری کرده و بهره‌وری را افزایش بدهد. وزارت نیرو هم بهتر است ناکارآمدی مدیریتی خود را پشت مسائل زیست محیطی پنهان نکند.

محیط زیست یا پنهان کردن ناکارآمدی؟

به گزارش خبرگزاری فارس؛ پنجم مردادماه در اوج بار مصرف برق، دولت نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات خاموشی در قالب طرح مدیریت مصرف را به بخش صنعتی و خانگی تحمیل کرد. ضمن اینکه میزان خاموشی در تابستان امسال بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات در نوسان بوده است.

این در حالی است که 23 اردیبهشت، علی‌آبادی؛ وزیر نیرو در در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس قول داد: «تابستان خاموشی نخواهیم داشت.»

دولت در اوج بار پنجم مردادماه هفت هزار مگاوات خاموشی خانگی و سه هزار مگاوات خاموشی به صنایع داده است؛ این در حالی است که رئیس‌جمهور در آئین روز ملی صنعت و معدن گفت: «آماده‌ایم برق دولت را قطع کنند ولی برق صنعت را قطع نکنند.» این در حالی است که اگر وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و چهاردهم از کارآمدی برخوردار بود؛ نیازی به این حرف‌ها و آن خاموشی‌ها نبود.

گفتنی است؛ طبق آمارهای بین‌المللی، بیش از

60 درصد تولید برق در کشورهای پیشرفته، همچنان با سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد. همچنین استفاده از گاز، که سوخت پاک محسوب می‌شود؛ همچنان نقش اصلی در تولید برق کشورمان دارد و باید بیش از این داشته باشد تا برق، جای گاز در خانه‌ها، صنایع و بازارها را بگیرد اما با مدیریت فعلی وزارت نیرو، با آن هدف بسیار فاصله داریم. البته کشور، به تولید حداقل 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای هم نیاز دارد.