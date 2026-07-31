ترفند یک صرافی رمزارزی برای جبران زیان از منابع عمومی
مدیرعامل صرافی رمزارزی نوبیتکس که سال گذشته هک شد و ۱۰۰ میلیون دلار از داراییهای خود را از دست داد، به دنبال گرفتن وام ارزی از صندوق توسعه ملی است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مدیرعامل صرافی رمزارزی نوبیتکس در نامهای به وزیر ارتباطات، پیگیر وام ارزی از صندوق توسعه ملی شده است.
مدیرعامل نوبیتکس در این نامه گفته است که زیان کاربران بعد از هک در خرداد سال گذشته را «از داراییهای داخلی شرکت و سرمایه شخصی سهامداران» پرداخت کرده که باعث فشار به این شرکت و کند کردن توسعه آن شده است. چند روز پیش این صرافی در گزارشی جزئیات هک در
۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و سرقت ۱۰۰ میلیون دلار از داراییهای خود را افشا کرده بود. مدیرعامل این صرافی خصوصی از دست دادن داراییهای خود در خرداد سال گذشته را به جنگ ایران و اسرائیل مرتبط کرده و گفته است که «خسارت وارد شده به آن، بخشی از تبعات جنگ بوده است.»
اما «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که درخواست نوبیتکس برای گرفتن وام ارزی از صندوق توسعه ملی یکی از مصادیق «خصوصیسازی سود و اجتماعیسازی زیان» است.
منابع صندوق توسعه ملی بخشی از ثروت ملی ایرانیان و سهم نسلهای امروز و آینده از درآمدهای نفتی است که باید صرف پروژههای زیرساختی و تولیدی برای توسعه کشور شود.
خروج سرمایه ایرانیها به سمت شرکتهای آمریکایی
از سوی دیگر در حالی که آمریکا نوبیتکس را تحریم کرده، این صرافی امکان سرمایهگذاری کاربران ایرانی در سهام شرکت اپل را از طریق رمزارز فراهم کرده است. چند وقت پیش وزارت خزانهداری آمریکا نوبیتکس را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا تاکنون چندین بار از طریق همکاری با شرکتهای ارائهدهنده رمزارز، کیف پولهای ایرانی را شناسایی و مسدود کرده است. در همین رابطه یک شرکت آمریکایی مستقر در نیویورک هم که تخصص آن ردیابی رمزارز است، خروج سرمایه ایران از طریق رمزارزها را بیش از چهار میلیارد دلار اعلام کرده است.