تردد 95 درصدی زائران اربعین از جادهها
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد از جابهجایی زائران اربعین، از طریق جادههای کشور صورت میگیرد.
مهدی قلیزاد در تشریح آخرین آمار سفرهای زمینی اربعین گفت: براساس آمار استخراجشده از سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تا پایان روز گذشته بیش از
دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از زائران از شش مرز زمینی کشور به سمت عراق خارج شدهاند که از این تعداد حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.
او افزود: حدود ۹۵ درصد از جابهجایی زائران اربعین، چه با خودروهای شخصی و چه با ناوگان حملونقل عمومی، از طریق جادههای کشور صورت میگیرد. البته سازمان راهداری، دبیرخانه دائمی اربعین را تشکیل داده و تمامی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی در مسیرهای منتهی به مرزهای ششگانه در آمادهباش کامل قرار دارند و گشتهای راهداری نیز بهصورت مستمر در محورهای مواصلاتی مستقر هستند.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری ادامه داد: همچنین مجموعه حملونقل عمومی جادهای کشور تا روز پنجشنبه،
۴۶۰ هزار نفر از زائران را در قالب ۱۸ هزار و ۶۹۵ سرویس مسافربری به پایانههای مرزی منتقل کرده است.
وی افزود: براساس آمار، حدود ۶۷ درصد از زائرانی که از ناوگان حملونقل عمومی استفاده میکنند، از مرز مهران تردد دارند و در مجموع نیز بیش از ۵۰ درصد کل ترددهای اربعین از این مرز انجام میشود.
اجرای طرح اعزام اتوبوس یکسره
همچنین سیدحسین حسینی؛ سرپرست دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح اعزام اتوبوسهای یکسره زائران از طریق مرز اربعینی خسروی تا نجف اشرف خبر داد.
او افزود: در این طرح، زائران چهار استان پرتقاضای تهران، قم، اصفهان و تبریز با سوار شدن به اتوبوس در مبدأ سفر و بدون تعویض اتوبوس در مرز خسروی، به صورت مستقیم تا نجف اشرف سفر میکنند.
البته با توجه به تقاضای زائران، قرار است جابهجایی زائران استان آذربایجان غربی نیز از طریق اعزام اتوبوس یکسره صورت گیرد. تاکنون و در قالب اجرای این طرح، جابهجایی زائران با برقراری ۴۰ سرویس ناوگان اتوبوسی صورت گرفته است.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری ادامه داد: در این طرح با اختصاص مسیر مخصوص برای تردد ناوگان اتوبوسی، کنترل گذرنامه زائران در داخل اتوبوس و بر اساس شماره صندلی فروختهشده انجام و وسایل همراه زائران نیز با استفاده از ایکسری پرتابل مستقر در محل توقف وسیله نقلیه کنترل میشود.
گفتنی است، با آغاز موج رفتوآمد زائران اربعین حسینی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تشدید نظارتهای سراسری بر پایانههای مسافری کشور، مقابله با گرانفروشی، عرضه خارج از ضابطه بلیت و هرگونه تخلف در فرآیند فروش را در دستور کار قرار داده و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرده است.