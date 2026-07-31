افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی «هزار میدان، هزار بازار» در بروجن

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

نمایشگاه مشاغل خانگی در قالب طرح ملی هزار میدان، هزار بازار، با حضور پرشور مردم بروجن و جمعی از مسئولان چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن، در محل حسینیه خامس شهرستان بروجن افتتاح شد.

این رویداد با هدف ایجاد بستر مناسب برای معرفی، بازاریابی و عرضه مستقیم تولیدات خانگی آغاز به کار کرد و فضائی برای تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان خرد و مصرف‌کنندگان فراهم آورد.

مرتضی ملک‌پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن، ضمن اشاره به برگزاری این نمایشگاه توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان، از نقش کلیدی فعالان بخش کشاورزی در این رویداد خبر داد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشاغل خانگی بر پایه ظرفیت‌های کشاورزی بنا شده‌اند، افزود: در این نمایشگاه، تولیدکنندگان بومی به عرضه محصولات متنوعی از جمله گیاهان دارویی، ترشیجات و فرآورده‌های سنتی کشاورزی پرداختند که این امر نشان‌دهنده اهمیت مشاغل خانگی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش ‌افزوده برای تولیدات روستایی است.