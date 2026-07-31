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کد خبر: ۳۳۵۱۵۵
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷
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سه‌شنبه‌های مردمی؛ فرماندار پای صحبت شهروندان نشست

تالش- خبرنگار کیهان: 
در ادامه برنامه‌های سه‌شنبه‌های مردمی و با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار شهرستان تالش، با جمعی از مردم به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش یونس علی‌اکبری، در این دیدار فرماندار ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات از سوی دستگاه‌های اجرائی و حوزه‌های ذی‌ربط صادر کرد.
برگزاری مستمر ملاقات‌های مردمی، در راستای تقویت ارتباط مستقیم دولت وفاق ملی با مردم، تسریع در رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.

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