تالش- خبرنگار کیهان:

در ادامه برنامه‌های سه‌شنبه‌های مردمی و با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار شهرستان تالش، با جمعی از مردم به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش یونس علی‌اکبری، در این دیدار فرماندار ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات از سوی دستگاه‌های اجرائی و حوزه‌های ذی‌ربط صادر کرد.

برگزاری مستمر ملاقات‌های مردمی، در راستای تقویت ارتباط مستقیم دولت وفاق ملی با مردم، تسریع در رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.