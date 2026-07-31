روایت نجات جان؛ ایست قطار به احترام پلنگ ایرانی
ساری- خبرنگار کیهان:
در اقدامی تحسینبرانگیز، لکوموتیوران یکی از قطارهای راهآهن مازندران با مشاهده یک پلنگ وحشی در مسیر ریل داخل تونل، با واکنشی سریع و مسئولانه تلاش کرد از برخورد قطار با اینگونه ارزشمند جلوگیری کند.
پلنگ ایرانی که از گونههای در معرض انقراض به شمار میرود، این بار به لطف هوشیاری و احساس مسئولیت لکوموتیوران، از خطری جدی جان سالم به در برد. اقدامی که بار دیگر نشان داد حفاظت از حیات وحش تنها وظیفه محیطبانان نیست، بلکه هر شهروندی میتواند در حفظ سرمایههای طبیعی کشور نقشآفرین باشد.
این صحنه، روایت تقابل انسان و طبیعت نبود؛ بلکه تصویری از همدلی و احترام به حیات بود. جایی که لکوموتیوران، فراتر از انجام وظیفه، ارزش جان یک موجود زنده را پاس داشت و با تمام توان کوشید تا از وقوع حادثهای تلخ برای یکی از نادرترین گونههای حیاتوحش ایران جلوگیری کند.
پلنگ ایرانی، نماد شکوه طبیعت ایران، سالهاست به دلیل تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز و حوادث جادهای و ریلی با خطر انقراض مواجه است و هر اقدام مؤثر برای حفاظت از اینگونه ارزشمند، گامی در مسیر صیانت از میراث طبیعی کشور محسوب میشود.