استفاده از سرباره فولاد مبارکه اصفهان در توسعه ایستگاه ریلی کشور
اصفهان- خبرنگار کیهان:
برای نخستین بار در کشور و در راستای سیاستهای کلان فولاد مبارکه اصفهان در حوزه توسعه پایدار، حفاظت از محیطزیست و استفاده بهینه از محصولات جانبی فرآیند تولید، استفاده از سرباره فولادسازی در ابعاد گسترده در پروژه توسعه ایستگاه ریلی حسنآباد در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مصرف منابع طبیعی، کاهش هزینههای اجرائی و تسریع روند اجرای پروژه را نیز به همراه داشت و تجربهای ارزشمند برای استفاده از این مصالح مهندسی در سایر پروژههای عمرانی و زیرساختی شرکت ایجاد کرد.
حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر و با تأکید بر اینکه امروزه موفقیت پروژههای توسعهای تنها با شاخصهایی مانند زمان، هزینه و کیفیت سنجیده نمیشود، اظهار کرد: نگاه فولاد مبارکه به توسعه، نگاهی مبتنی بر پایداری است؛ به این معنا که در کنار اجرای پروژههای بزرگ صنعتی، باید از ظرفیتهای موجود برای کاهش مصرف منابع طبیعی، حفظ محیطزیست و خلق ارزش از محصولات جانبی نیز بهره گرفت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای صنعتی، سرباره فولادسازی بهعنوان یکی از مصالح مهندسی ارزشمند شناخته میشود، افزود: این محصول در پروژههای راهسازی، زیرسازی خطوط ریلی، تولید آسفالت، لایههای اساس و زیراساس و سایر پروژههای عمرانی کاربرد گستردهای دارد و تجربه جهانی نیز نشان داده است که استفاده از آن، علاوهبر کاهش هزینههای اجرائی، موجب حفظ منابع طبیعی و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی میشود.
خسروانیپور ادامه داد: اجرای این رویکرد در پروژه توسعه ایستگاه ریلی حسنآباد نشان داد که با تکیه بر توان کارشناسی داخل شرکت و همکاری میان واحدهای مختلف، میتوان محصولات جانبی صنعت فولاد را به فرصتهایی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و ارتقای عملکرد پروژهها تبدیل کرد. بدون تردید این تجربه میتواند زمینهساز توسعه استفاده از سرباره در سایر پروژههای عمرانی فولاد مبارکه باشد.
مجید دادجو، مدیر فرآوری و ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه، در همین زمینه گفت: در راستای افزایش ظرفیت باربری ریلی شرکت فولاد مبارکه و توسعه زیرساختهای لجستیکی، پروژه توسعه ایستگاه راهآهن حسنآباد با بهرهگیری از ۲۰ هزار تن سنگدانه حاصل از فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی به اجرا درآمد. در این پروژه، سنگدانههای فرآوریشده بهعنوان مصالح زیرسازی مورد استفاده قرار گرفتند و ضمن تأمین الزامات فنی پروژه، نمونهای موفق از بهکارگیری محصولات جانبی صنعت فولاد در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور را به نمایش گذاشتند.
به گفته وی سنگدانههای حاصل از فرآوری سرباره، جایگزینی مناسب برای مصالح معدنی طبیعی به شمار میروند و استفاده از آنها ضمن کاهش برداشت شن و سنگ از معادن، به حفظ منابع طبیعی، کاهش اثرات زیستمحیطی و مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی کمک میکند. این اقدام، جلوهای عملی از تحقق اقتصاد چرخشی در فولاد مبارکه است؛ رویکردی که در آن محصولات جانبی فرآیند تولید، پس از فرآوری، دوباره به چرخه مصرف بازمیگردند و علاوهبر خلق ارزش اقتصادی، منافع قابلتوجهی برای محیطزیست و جامعه به همراه دارند.
دادجو اظهار کرد: استفاده از سنگدانههای سرباره در پروژههای راهسازی و زیرساختهای ریلی، پیش از اجرای این طرح، در مطالعات تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفته و با دریافت تأییدیههای فنی و مجوزهای لازم، قابلیت استفاده از این مصالح در چنین پروژههایی به اثبات رسیده است. ازاینرو، اجرای پروژه توسعه ایستگاه راهآهن حسنآباد بر پایه مطالعات علمی، الزامات فنی و استانداردهای معتبر کشور انجام شده است.
وی موفقیت این پروژه را حاصل همافزایی و همکاری مؤثر واحدهای مختلف شرکت فولاد مبارکه و پیمانکاران تخصصی دانست و اضافه کرد: واحد حملونقل بهعنوان درخواستکننده پروژه، واحد اجرای پروژه جنبی بهعنوان نظارت بر اجرای عملیات، واحد فرآوری ضایعات فرآیندی بهعنوان متولی تأمین سنگدانههای فرآوریشده، شرکت فولاد زرین لنجان بهعنوان مجری فرآوری سرباره و شرکت چشمه صنعت بهعنوان مجری حمل سنگدانهها، با همکاری و تعامل سازنده، اجرای موفق این پروژه را رقم زدند که شایسته قدردانی است.
مدیر فرآوری و ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: پروژه توسعه ایستگاه راهآهن حسنآباد نشان داد که همافزایی میان واحدهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت محصولات جانبی صنعت فولاد، علاوه بر توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و افزایش بهرهوری شبکه لجستیکی، میتواند نقش مؤثری در حفاظت از محیطزیست، صیانت از منابع طبیعی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند؛ رویکردی که امروز به یکی از ارکان راهبردی فولاد مبارکه در مسیر خلق ارزش پایدار تبدیل شده است.