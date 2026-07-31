فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۱۵۲
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

5 گروه سرود از کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری راه یافتند

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «نغمه‌های روشن فردا»، اسامی گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهائی را اعلام کرد که بر این اساس، استان چهارمحال و بختیاری با درخشش گروه‌های سرود خود در میان برگزیدگان جای دارد.
روح‌الله واحد، مدیرکل کانون استان گفت: گروه‌های راه‌یافته از چهارمحال و بختیاری عبارتند از: سرود «شهید وطن» از مرکز شماره یک شهرکرد در بخش کانون، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال پسران با مربیگری مهران طهماسبی؛ سرود «ای ایرون» از مرکز لردگان در بخش کانون، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال دختران با مربیگری پریسا اردشیری؛ سرود «ایران وطنم» از بروجن در بخش آزاد، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال دختران با مربیگری منصوره جعفری؛ سرود «دختر ایل» از شهرکرد در بخش آزاد، رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال دختران با مربیگری زهرا شفیعی و سرود «مالکنون» از مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لردگان در بخش کانون، رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال پسران با مربیگری میلاد 
صادقی.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مراکش به تحریک اسرائیل و با سلاح «مهاجران» به جنگ اسپانیا رفت

برادرانه با خواهر گرامی خانم مهاجرانی !(نکته)

لطفاً کمرنگ باشه!(گفت و شنود)

این دیگر خود ترامپ است!

عبدی ابدی

مجازات ترامپ و نتانیاهو اعدام و مصادره اموال است(یادداشت میهمان)

روایت نجات جان؛ ایست قطار به احترام پلنگ ایرانی

راهکارهای تقویت عفاف در فرزندان

تحریف تاریخ و اسلام‌هراسی در قالب سرگرمی

لزوم پرهیز از تفسیر به رأی، تشبیه قیاس و جدال در دین(حکایت خوبان)