5 گروه سرود از کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری راه یافتند

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «نغمه‌های روشن فردا»، اسامی گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهائی را اعلام کرد که بر این اساس، استان چهارمحال و بختیاری با درخشش گروه‌های سرود خود در میان برگزیدگان جای دارد.

روح‌الله واحد، مدیرکل کانون استان گفت: گروه‌های راه‌یافته از چهارمحال و بختیاری عبارتند از: سرود «شهید وطن» از مرکز شماره یک شهرکرد در بخش کانون، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال پسران با مربیگری مهران طهماسبی؛ سرود «ای ایرون» از مرکز لردگان در بخش کانون، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال دختران با مربیگری پریسا اردشیری؛ سرود «ایران وطنم» از بروجن در بخش آزاد، رده سنی ۷ تا ۱۴ سال دختران با مربیگری منصوره جعفری؛ سرود «دختر ایل» از شهرکرد در بخش آزاد، رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال دختران با مربیگری زهرا شفیعی و سرود «مالکنون» از مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لردگان در بخش کانون، رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال پسران با مربیگری میلاد

صادقی.