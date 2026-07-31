«برای هر صنفی باید یک تفسیر نوشت. مثلا برای بازاری‌ها یک تفسیر، آیاتی را که مربوط به تجارت و داد و ستد و حق و ناحق مردم است، کم‌فروشی، حق و ناحق، تنظیم اسناد تجاری، همه را در قرآن آیه داریم. برای سیاسیون یک سری آیات سیاسی، برای خانواده‌ها صدها آیه راجع به مسائل خانواده داریم. یعنی باید برای هر قشری یک تفسیر نوشته شود که آن آیاتی که به آن بیشتر نیاز دارد گفته شود. اینها راه‌های است که قرآن از مهجوریت بیرون می‌آید.»(1)

1- راه‌های مهجوریت‌زدایی از قرآن، حجت‌الاسلام محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، مورخ ۸/4/۱۳۹۱