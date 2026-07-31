لزوم پرهیز از تفسیر به رأی، تشبیه قیاس و جدال در دین(حکایت خوبان)

شیخ صدوق به سند خود از امام رضا(ع) به نقل از پدرانشان از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که ایشان از خداوند نقل نموده است که:‌ آن کس که به رأی خود کلام مرا تفسیر کند، به من ایمان نیاورده است که و آن کس که مرا به خلقم تشبیه کند، مرا نشناخته است و آن کس که قیاس را در دینم به کار گیرد، بر دین من نیست.(1) همچنین شیخ صدوق از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمود: خداوند جدال‌کنندگان در دین الهی را بر زبان هفتاد پیامبر لعنت نموده و هر کس در آیات الهی جدال کند کفر ورزیده و هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند به خدا دروغ بسته است، و هر کس که بدون علم و آگاهی برای مردم فتوا صادر نماید، فرشتگان آسمان‌ها و زمین او را لعنت می‌کنند.(2)

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1- توحید صدوق، باب 1، ص 37

2- همان، ج 1، ص 254