استاد دانشگاه شیکاگو: دیگر خبری از برتری آمریکا بر دنیا نیست
ابعاد خیرهکننده اقتدار نظامی ایران اسلامی و ناکارآمدی سامانههای چندمیلیارد دلاری غرب، نخبگان ارشد آمریکایی را به اعتراف واداشته است؛ بهطوریکه مرشایمر صراحتاً از غرقشدن تایتانیک آمریکا در برابر شاهکار ایران سخن میگوید.
ابعاد تحولات اخیر و شکستهای پیدرپی ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی در برابر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران، صدای معتبرترین اندیشمندان غربی را هم درآورده است. تسلیم غیرقابلانکار ماشین جنگی غرب در برابر دکترین هوشمندانه ایران، نشان داد که معادلات حوزه نبردهای جدید بهکلی تغییر یافته است.
در همین راستا، پرفسور جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی و استاد سرشناس دانشگاه شیکاگو، بدون هیچگونه پنهانکاری به ابعاد این اضمحلال پرداخته و اذعان کرده است: «ما با تمام توانی که داشتیم از ایران شکست خوردیم و آن هم شکستی فاجعهبار که نمیتوان پنهانش کرد.» این تئوریسین ارشد نظامی آمریکایی با رد هرگونه توهم پیروزی، صراحتاً تأکید میکند: «همه راهکارهای نظامی آمریکا علیه ایران، شکست خورد و حتی در صورت حمله زمینی، پیروزی قطعی با ایران است.»
این شکست فاجعهبار دقیقاً همانجایی رخ داد که پهپاد ایرانی «شاهد ۱۳۶» وارد معادلاتی شد که تحسین و حیرت رسانهها و کارشناسان نظامی را در پی داشت. بهگفته پرفسور رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو: «فقط پهپاد شاهد ۱۳۶ برای به حاشیه کشاندن آمریکا کافی است، چیزی که در مقیاس وسیع عمل میکند و در هرجایی میتواند باشد. ایران نهتنها آمریکا را که مانند کشتی تایتانیک است به غرقشدن کشانده، بلکه باعث شده همه دنیا، آمریکا را مقصر بدانند و سرزنش کنند و دیگر خبری از برتری و رهبری بر دنیا نیست.»
اما چه عاملی این بلا را سر تایتانیک واشنگتن آورد؟ ماشین جنگی آمریکا نه با موشکهای گرانقیمت، بلکه با «ریاضیات پایه» مغلوب شد؛ بهطوریکه واشنگتن فقط در ۶ روز اول جنگ ۱۱.۳ میلیارد دلار سوزاند. رسانههای غربی نظیر نیویورکتایمز برای حفظ آبرو، قیمت شاهد را ۳۵ هزار دلار دادند، درحالیکه این رقم، هزینه کپی بیکیفیت آمریکایی است و قیمت واقعی شاهد کمتر از این رقم است!
ضریب ورشکستگی مطلق ارتش آمریکا زمانی برملا میشود که بدانیم پدافند غرب برای زدن یک پهپاد بومی ارزان قیمت، دو موشک پاتریوت (۸ میلیون دلار) با نسبت ۱ به ۱۱۴۰ یا موشک ۴.۲ میلیون دلاری SM2 با نسبت ۱ به ۶۰۰ شلیک کرده است! گزارشها حتی از شلیک ۸ تیر موشک ۲۴ میلیون دلاری پاتریوت در کشورهای حاشیه خلیجفارس برای یک شاهد خبر میدهند.
در لیست شکارهای این شاهکار ایرانی، از هواپیمای آواکس E-G3 و رادار سامانه تاد گرفته تا بالگردهای شینوک، CH53 و ترمینالهای ماهوارهای به چشم میخورد. شاهکار شاهد ۱۳۶ نشان داد که دفاع گرانقیمت غرب در برابر سلاحهای ارزان، هوشمندانه و بومی ایران هیچ توجیهی ندارد و غرور پنتاگون را همانند کشتی تایتانیک غرق کرده است.