گروه سایبری حنظله اعلام کرد که در یک عملیات هماهنگ، بیش از ۳۰ تأسیسات آب‌رسانی شهری در ایالت مینه‌سوتای آمریکا را هدف حمله سایبری قرار داده؛ حمله‌ای که به گفته این گروه، موجب اختلال در سامانه‌های کنترل این مراکز شده است.

گروه سایبری حنظله اعلام کرد که در یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری ماه‌های اخیر، با اجرای یک عملیات هماهنگ، بیش از ۳۰ تأسیسات آب‌رسانی شهری در ایالت مینه‌سوتا آمریکا را هدف قرار داده است.

همچنین اعلام شده این حملات که طی دو روز متوالی صورت گرفته، منجر به اختلال جدی در سامانه‌های کنترل خودکار این مراکز شد و برخی شهرها برای حفظ خدمات اضطراری ناچار به بهره‌برداری دستی شدند.

به گزارش فارس، مقام‌های ایالتی و فدرال آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند. اگرچه مسئولان اعلام کرده‌اند که آب آشامیدنی شهروندان همچنان ایمن است و اختلال عمده‌ای در خدمات عمومی ایجاد نشده، کارشناسان این حمله را نشانه افزایش جدی تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده ارزیابی می‌کنند. گفته شده که اف‌بی‌آی و نهادهای امنیتی سایبری آمریکا در حال بررسی ابعاد این حمله و نحوه نفوذ عاملان آن هستند. این رویداد تنها چند روز پس از هشدار نهادهای امنیتی آمریکا درباره رشد تهدیدها علیه سامانه‌های کنترل صنعتی و تجهیزات حیاتی رخ داده و بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آب ایالات متحده را آشکار کرده است.

تنها چند روز قبل بود که یک محقق امنیت سایبری روسی، انجام این حملات پیچیده را به گروه هکری حنظله نسبت داده بود.