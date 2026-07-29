معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت: برخی کشورها و حتی طرف‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در تماس هستند، پیشنهاد داده‌اند که دست‌کم تا زمان رسیدن به تفاهم، کشتی‌ها از مسیر جنوبی عبور کنند؛ اما ایران به‌هیچ‌وجه این مسیر را حتی برای یک ساعت به رسمیت نمی‌شناسد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با تشریح موضع ایران درباره نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: اعمال ترتیبات از سوی جمهوری اسلامی ایران در این آبراه، اقدامی مبتنی بر حقوق و ملاحظات امنیتی کشور است و نباید آن را زورگویی تلقی کرد.

وی اظهار داشت: در یک مسیر دریایی، ممکن است بخش ورود یا خروج کشتی‌ها به‌طور کامل در یک محدوده قرار داشته باشد و بخشی دیگر در محدوده‌ای دیگر؛ بنابراین موضوع، صرفاً تعیین یک مسیر عبور نیست، بلکه به ترتیبات و نحوه اعمال حاکمیت در این منطقه مرتبط است.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران این موضوع را برای دوستان عمانی نیز توضیح داده و تأکید کرده است که تصمیمات ایران در تنگه هرمز ناشی از نگرانی‌های امنیتی و تجربه‌های به‌دست‌آمده است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: برخی کشورها و حتی طرف‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در تماس هستند، پیشنهاد داده‌اند که دست‌کم تا زمان رسیدن به تفاهم، کشتی‌ها از مسیر جنوبی عبور کنند؛ اما ایران

به‌ هیچ ‌وجه این مسیر را حتی برای یک ساعت به رسمیت نمی‌شناسد.

وی بیان داشت: حتی اگر بخشی از مسیر ورود یا خروج کشتی‌ها در محدوده‌ای غیر از آب‌های تحت حاکمیت ایران قرار داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران همچنان نسبت به اعمال حاکمیت و کنترل‌های امنیتی خود در این منطقه حساس است.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت: باید توجه داشت که پیش از جنگ نیز تمام تنگه هرمز در محدوده آب‌های ایران قرار نداشت، اما شرایط و تجربیات ایجادشده موجب شد جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت ملی خود تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این موضوع کوتاه نخواهد آمد، زیرا دغدغه‌های امنیتی مشخصی دارد و هیچ فرمولی خارج از چارچوب مورد نظر ایران نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

وی با اشاره به احتمال ادامه درگیری‌ها اظهار داشت: در صورت تداوم این وضعیت، آغاز دوباره درگیری‌های نظامی نیز محتمل است و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از منافع و امنیت خود آمادگی دارد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت: طرف آمریکایی باید بداند که جمهوری اسلامی ایران درباره مسیر جنوبی تنگه هرمز انعطاف نشان نخواهد داد و این موضع، بخشی از ملاحظات امنیتی و راهبردی ایران است.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو بار مورد حمله قرار گرفته و در چنین شرایطی، طبیعی است که موضوع بازنگری در برخی تعهدات با توجه به ملاحظات امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت: حتی در متن این پیمان نیز پیش‌بینی شده است که اگر منافع عالی و مصالح امنیتی یک کشور به خطر بیفتد، آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی، از این پیمان خارج شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه تصریح کرد: پس از حملات انجام‌شده، به‌ویژه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک بحث جدی در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

غریب‌آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالفتی با طرح این بحث ندارد؛ زیرا موضوع، صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه به منافع عالی امنیتی کشور مرتبط است.