سرویس سیاسی-

حمله پیش‌دستانه ایران به تدارکات ارتش تروریست آمریکا در اردن، با غافلگیری کامل اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو، ترامپ را وادار به اعتراف کرد که «حمله ایران غافلگیرکننده بود»؛ ضربه‌ای هوشمندانه که بار دیگر دست برتر و ابتکار عمل میدانی نیروهای مسلح ایران را به رخ جهان کشید.

در جهان سیاست، رویدادها همواره تابعی از موازنه واقعی قدرت در میدان است. سال‌ها بود ایالات متحده آمریکا، با تکیه بر امپراتوری رسانه‌ای و هیبت پوشالی ماشین نظامی خود، تلاش می‌کرد معادله منطقه را بر اساس «تهدید، تحریم و حمله یکجانبه» تنظیم کند اما حمله پیش دستانه ایران به تدارکات ارتش تروریست آمریکا در اردن، خط پایانی بر دکترین تحمیلی دشمن ترسیم گردید و معادلات اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو را برهم زد. این حمله هوشمندانه به جهان اثبات کرد که دست برتر و ابتکار عمل میدانی در اختیار فرماندهان شجاع نیروهای مسلح است.

شلیک آتش به قلب سنتکام

در اردن

بامداد چهارشنبه (7 مردادماه)، صفیر موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آسمان منطقه را شکافت و پایگاه هوائی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش تجاوزکار آمریکا در خاک اردن را هدف قرار داد.

همزمان با این اقدام غرورآفرین، نیروی دریایی سپاه نیز از اصابت موفق به سه نفتکش متخلف و توقف آن‌ها در مسیرهای تحت مدیریت خود در تنگه هرمز خبر داد. در پی این ضربه شست کارساز، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۵۲ اعلام کرد:

«مردم عظیم‌الشأن و حماسه‌آفرین

ایران اسلامی؛ استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوائی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.

تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیرقانونی و شرارت‌آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.»

رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی و وبسایت آمریکایی «آکسیوس» بلافاصله با سانسور بخشی از تلفات، از وقوع دست‌کم ۵ انفجار مهیب در پایگاه سرفرماندهی آمریکا در اردن خبر دادند.

سنتکام در بیانیه‌ای اذعان کرد که این یک «حمله غافلگیرانه» بوده است.

در همین حال، وبسایت تحلیلی «اینترسپت» با اشاره به هراس نظامیان آمریکایی در پایگاه «موفق السلطی» اردن نوشت: «روایت تضعیف توان نظامی ایران که از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شد، به طور کامل فروپاشیده

است.»

این رسانه افشا کرد که ایران با به کارگیری همزمان پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک فراصوت با قابلیت مانورپذیری و ضد جنگ‌الکترونیک، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد را کلافه و تحت فشار سنگین قرار داده است.

یک مقام آگاه آمریکایی نیز اعتراف کرد که به دلیل کاهش شدید و اتمام ذخایر موشک‌های رهگیر (که بازسازی آن ۳ سال زمان می‌برد)، پنتاگون دستور داده تنها موشک‌هایی رهگیری شوند که خطر مستقیم جانی دارند!

اعتراف ترامپ قمارباز:

«غافلگیر شدیم!»

افتضاح اردن و ناکارآمدی چتر پدافندی آمریکا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست و قمارباز آمریکا را به شدت برآشفت. ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» با عصبانیت و چهره‌ای آشفته، صریحاً به ضربه سهمگین ایران اعتراف کرد و گفت: «حمله دیشب ایران غافلگیرکننده بود و نیروهای ما فقط چند دقیقه فرصت داشتند تا موشک‌های ایرانی را سرنگون کنند.»

وی که از شدت سوختن محاسباتش به تهدیدهای توخالی روی آورده بود، مدعی شد: «به ایران ضربه محکمی خواهیم زد و درس سختی به آن‌ها می‌دهیم!» ترامپ عوضی می‌داند که به زودی به درک واصل خواهد شد. وحشت آمریکایی‌ها از ابعاد این شکست به حدی است که «برد کوپر» فرمانده سنتکام، طی نامه‌ای شتاب‌زده و دستپاچه به تمام نیروهای خود دستور داد از انتشار هرگونه ویدیو و تصویر خودداری کنند و حتی تهدید کرد گوشی‌های همراه نظامیان ضبط خواهد شد؛ چرا که به گفته وی، ایران با اشراف آنلاین، موفقیت ضربات خود را ارزیابی می‌کند و ادامه این افشاگری‌ها به قیمت جان نیروهای آمریکایی تمام می‌شود.

رمزگشایی از حمله پیش‌دستانه

تحلیل دقیق و فنی شطرنج نظامی- دیپلماتیک نشان می‌دهد که عملیات عافلگیرکننده اخیر، بسیار فراتر از یک پاسخ تاکتیکی بوده و دارای لایه‌های راهبردی عمیق است:

۱. خنثی‌سازی نقشه مشترک واشنگتن و تل‌آویو

طی روزهای اخیر، واشنگتن و رژیم صهیونیستی به دنبال القای این تصور غلط بودند که به دلیل مذاکرات جاری عمان پیرامون خطوط مواصلاتی تنگه هرمز، نوعی «آتش‌بس نانوشته» برقرار است. اما اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح ایران نشان داد که آمریکایی‌ها در حال گسیل امکانات، انتقال تجهیزات از فلسطین اشغالی به پایگاه‌های اردن و تدارک یک حمله ناگهانی به ایران بودند. نیروهای مسلح با درک درست از میدان، منتظر بالفعل شدن تهدید نماندند؛ ضربه پیش‌دستانه در ساعت صفر، امکانات، پرسنل و زیرساخت‌های منتقل‌شده آمریکا را در اردن منکوب و طرح دشمن را در نطفه خفه کرد.

۲. شکست مانور شیطانی نتانیاهو در واشنگتن

سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و دیدارش با ترامپ، با سه هدف حیاتی انجام شد: جلوگیری از شکاف روزافزون تل‌آویو- واشنگتن؛ سرپوش گذاشتن بر بحران‌های عمیق داخلی و جنگ قدرت در جامعه صهیونیستی و کشاندن مستقیم آمریکا به جنگ با ایران.

نتانیاهو با ارائه آدرس و اطلاعات جعلی از تأسیسات هسته‌ای و تحریف فضای داخلی ایران، سعی داشت ترامپ را به ترغیب برای حمله مجدد بکشاند تا شکست‌های متوالی خود در پرونده‌های غزه، لبنان و سوریه را جبران کند. اما سیلی موشکی ایران به اردن، پرونده کلاه‌برداری نتانیاهو را روی میز ترامپ سوزاند و ثابت کرد محاسبات دشمن درباره «ضعف ایران» توهمی

بیش نیست.

۳. دکترین جدید: ایران دیگر منطق انفعال را نمی‌پذیرد

عملیات اردن نشان داد، الگوی عملیاتی ایران تغییر کرده است و دیگر منطق انفعال را نمی‌پذیرد. آهنگ نبرد، زمان شلیک و میزان درگیری نه در کاخ سفید، بلکه مستقیماً توسط طراحی هوشمندانه و داخلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

تهران همچنان ابتکار راهبردی را در دست دارد

در همین رابطه، دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل در مطلبی با عنوان «چرا ایران شلیک کرد؟» نوشت:

«ایران در دوره جدید به دنبال تعیین‌کنندگی در سرعت و روند رویارویی است و نمی‌خواهد صرفاً به تصمیم‌های اتخاذشده در واشنگتن واکنش نشان دهد. از دیدگاه ایران، ابتکار عمل تهاجمی راهی برای اثبات این است که تهران همچنان ابتکار راهبردی را در دست دارد.

- ارزیابی ایران این است که اعمال فشار بیشتر دقیقاً اراده واشنگتن را محک می‌زند و بر فرآیند تصمیم‌گیری در کاخ سفید تأثیر می‌گذارد.

- از نگاه ایران، محاصره دریایی دیگر تنها ابزاری برای اعمال فشار نیست، بلکه عملاً یک اعلام جنگ محسوب می‌شود. برخلاف گذشته، تهران حاضر نیست آسیبی که به آزادی عملش در خلیج‌فارس وارد می‌شود را بدون پاسخ قابل‌توجهی بپذیرد.

- این موضوع همچنین گواه دیگری بر تغییر دکترین ایران در دوره جدید است. اگر در گذشته تأکید بیشتر بر پاسخ‌دهی و بازدارندگی بود، امروز ایران آماده است تا دست به اقدامات تهاجمی بزند و به طور عمیق بر آرایش موشکی، پهپادها و نیروهای نیابتی منطقه‌ای خود تکیه کند. در تهران، این را فرصتی برای بازتعریف واقعیت راهبردی در خلیج‌فارس به نفع خود می‌دانند».

دست بالای نیروهای مسلح

نیروهای مسلح، توان بالای طرح‌ریزی نامتقارن و شکل‌دهی به صحنه نبرد را دارند. اگرچه دشمن به ابزارهای سخت‌افزاری و انبوه تسلیحات متکی است اما تدبیر علمی، شجاعت و محاسبات دقیق فرماندهان ارشد نظامی ایران باعث شده بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان در منطقه دچار انفعال و سردرگمی مطلق شوند.

حمله پیش‌دستانه به اردن اثبات کرد که کاخ سفید باید میان دو گزینه دست به انتخاب بزند: یا به مداخله و شرارت‌های غیرقانونی خود در منطقه پایان دهد و پایگاه‌هایش را جمع کند، یا آماده دریافت ضربات دقیق‌تر و کوبنده‌تر در هر نقطه و هر زمان

باشد.

ملت بزرگ ایران با پشتیبانی و دعای خیر خود، پشتیبان رزمندگان شجاعی است که پرچم عزت و اقتدار امت اسلامی را بر فراز منطقه به اهتزاز درآورده‌اند.