این دوگانه، ساخت بیگانه است!(یادداشت روز)
۱- یکی از ترفندهای گمراهکننده دشمن که با هدف دور کردن نیروهای انقلاب از اصول و مبانی نظام و
تن دادن به تساهل و آسانگیری در مقابل زورگوییهای دشمنان به کار گرفته میشود، تحریف مفهوم و معنای دو واژه «تندرو» و «میانهرو» است. دشمنان بیرونی و جریانات غربگرای داخلی اصرار دارند افرادی را که در اعتقادات و باورهای خود به اسلام و انقلاب ثابتقدم هستند «تندرو»! معرفی کنند و در مقابل، کسانی که در تندبادهای مخالف از اصول و مبانی کوتاه میآیند و منافع ملی را نادیده میگیرند، «میانهرو »! مینامند. متأسفانه این تعریف تقلبی از دو واژه تندرو و میانهرو سالهاست که از سوی برخی از افراد و احزاب سیاسی غربگرا به کار گرفته میشود و مخصوصاً این روزها دامنه استفاده از آن افزایش یافته است. استفادهکنندگان از این دو واژه به این نکته بدیهی از ترفند موذیانه دشمن توجه ندارند که «میانهروی»، نقطه مقابل «تندروی» نیست. اگر تندروی را بهمعنای تاکید و پایداری بر اصول و مبانی بدانیم -که چنین نیز هست- نقطه مقابل آن اعتدال نیست، «انحراف»
است.
۲- دشمن در ادبیاتی که از طریق رسانههای خود و جریانات سیاسی همسو با خود به فرهنگ سیاسی ما تزریق کرده و میکند، اصرار دارد که میانهروی را «اعتدال» ترجمه کند! و متاسفانه برخی از غفلتزدگان و سادهاندیشان نیز این ترجمه غلط را میپذیرند و حتی برای اثبات آن از کلام خدا و احادیث معصومان علیهمالسلام نیز سند میآورند. مثلاً ادعا میکنند در کلام خدا آمده است: «وَ کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وَسَطًا... ما شما را امت وسط قرار دادهایم». و یا به کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه اشاره میکنند که فرمودهاند «اَلیَمینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی هِیَ الجادَّة... راست و چپ گمراهی است و طریق وسط، جاده (راه اصلی) است. این کلام حضرت امیر علیهالسلام به معنای آن است که انحراف به چپ یا راست (و هرچه بیرون از مبانی و صراط مستقیم الهی باشد) گمراهی است. دقیقاً شبیه این شعار حکیمانه و پذیرفته شده انقلاب که؛ «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». مفسران بزرگ قرآن نیز «امت وسط» را به معنای امتی دانستهاند که در صراط الهی حرکت میکند و به چپ و راست جاده و این سوی و آن سوی منحرف
نمیشود.
۳- اکنون به توضیح و تبیین حکیمانه رهبر شهید انقلاب در این خصوص نگاه کنید. آقای شهیدمان میفرمایند: «ما از ادبیّات سیاسی دشمن استفاده نکنیم، من این مسئله را، بخصوص به دوستان و برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیردولتی و مانند اینها تأکید میکنم، از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانهرو را مطرح کردند، فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است، فلان جریان میانهرو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود، امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده حقیر هستم. میانهرو حرف قشنگی است امّا اسلام اینجوری حرف نمیزند؛ بفهمیم معارف اسلامی را. اسلام، طرفدار میانه و طرفدار «وسط» است: وَ کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وَسَطًا امّا «وسط» در اسلام چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، «وسط» در مقابل منحرف است: اَلیَمینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی هِیَ الجادَّة». و بازهم از حضرت ایشان است: «تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست، سابِقوا اِلی مَغفِرَةٍ مِن رَبِّکُم؛ (۷۳ اسرا) جلوتر بروید. آنهایی که امروز در بیرون از مرزهای کشور میگویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است تکرار نکنند. آنهایی که میگویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقلاب مصمّمتر و پایدارترند؛ حزباللّهیها را میگویند تندرو. میانهرو [هم] کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد». انگار که نه، به یقین آقای شهیدمان این روزها را میدیدهاند و امت را پیشاپیش از ترفند دشمنان باخبر میفرمودهاند.
۴- حالا، به بیانیه فلان حزب مدعی اصلاحات، توئیتها، مصاحبهها و یادداشتهای این جریان، نیم نگاهی بیندازید! چه میبینید، جایجای بیانیهها و اظهارات و توئيتهای آنها را میبینید که در آن به سرزنش [به قول خودشان] تندروها پرداختهاند و در توضیح و شرح منظورشان از «تندروها»! نیز، همان تعریف تقلبی دشمنان بیرونی را مشاهده میکنید! «تندروها، جنگطلب هستند»! «تندروها مانع صلح شرافتمندانه [بخوانید تسلیم بیشرفانه] هستند»! تندروها، فلان و فلان و فلان هستند!
گفتنی است که همین دیروز، نتانیاهو، نخستوزیر پلید رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبهای، اصرار داشت که نیروهای متعهد و آماده نبرد با رژیم صهیونیستی را تندرو! معرفی کند!
۵- و بالاخره فقط با نیم نگاهی به تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی و مخصوصاً آنچه این روزها در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد آن هستیم بیندازید! فداکاریها، ثباتقدمها، مردمدوستیها و پاکدستیها، دفاع جانانه و ایثارگرانه از ایران و مردم این مرز و بوم و... را در میان چه کسانی مییابید؟ آنان که شعار میانهروی میدادند؟! و یا در قاموس و کارنامه کسانی که بر ایستادگی در برابر دشمنان و فداکاری و مردمدوستی تاکید داشتهاند و از سوی دشمنان بیرونی و جریانات غربگرا و... «تندرو» نامیده میشدند؟!
حسین شریعتمداری