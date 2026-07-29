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کد خبر: ۳۳۵۱۲۱
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
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نه فقر، بدبختی مطلق است نه ثروت، خوشبختی مطلق!

«حقیقت این است که نعمت‌های دنیا نیز مانند مصائب، ممکن است مایه رقاء و سعادت باشد، و ممکن است مایه بدبختی و بیچارگی گردد. نه فقر بدبختی مطلق است، نه ثروت خوشبختی مطلق، چه بسا فقرهایی که موجب تربیت و تکمیل انسان‌ها گردیده، و چه بسا فقرهایی که موجب تربیت و تکمیل انسان‌ها گردیده،‌ و چه بسا ثروت‌هایی که مایه بدبختی و نکبت قرار گرفته است.(1)
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1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 160-159

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