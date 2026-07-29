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کد خبر: ۳۳۵۱۱۵
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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خدمت رسانی 70 موکب استان قزوین در اربعین حسینی

قزوین- خبرنگار کیهان: 
مهدی طاهرخانی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان قزوین با این خبر اظهار داشت: امکانات و تجهیزات مواکب استان با تعداد ۱۸۷ دستگاه خودرو از طریق مرز خسروی به عراق اعزام شدند تا دو روز بعد از اربعین خدمات اسکان و تغدیه و پزشکی و فرهنگی و خدماتی خواهند داشت.
وی افزود: با پشتیبانی خانم دکتر محمد بیگی نماینده قزوین و دانشگاه علوم پزشکی برای هفت موکب درمانی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تامین و تحویل گردید و بخشی از نیازهای کالا‌های اساسی مورد نیاز مواکب از طریق فرماندار قزوین و جهادکشاورزی استان تامین گردید.
طاهرخانی در پایان گفت: در مراسم تشییع پیکر امام شهید تعداد ۱۲۰ موکب به زائرین خدمات‌رسانی کردند مواکب استان در قرارگاه‌های کربلا- نجف- طریق- حرم طفلان مسلم- سامرا- و داخل ایران فعالیت خواهند داشت. آدرس و لوکیشن مواکب از طریق صداوسیما استان و گروه‌های مختلف مجازی اطلاع‌رسانی شده است.

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